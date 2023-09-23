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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Скалица
0:1
Второй тайм: 74'
ДАК
0'
7' Желтая карточка
Ondrej Rudzan
15' Желтая карточка
Чермак Алеш
16' Желтая карточка
Алвес Дани
36' Желтая карточка
Гаврич Желько
0:1
43' Гол
Чермак Алеш
71' Желтая карточка

Ход матча

7'
Ondrej Rudzan
 
15'
 
Чермак Алеш
16'
Алвес Дани
 
36'
 
Гаврич Желько
43'
0:1
Чермак Алеш
(Труса Матей)
46'
Моронг Адам
Матеёв Роберт
 
71'
 
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
ДАК
47.00
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6.00
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3.45
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
15
Brayam
Palacios
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
16
Матеёв
Роберт
8
Алвес
Дани
7
Яо
Янн
Майкл
11
Daniel
Smekal
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
80
Гаврич
Желько
Скалица
4-2-3-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Скалица
ДАК

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 0.25
Гаша Роман 1 0.13
Матеёв Роберт 1 0.13
Denis Baumgartner 1 0.13
Власко Ян 1 (1) 0.13
Собчик Алекс 0 0
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чермак Алеш 2 0.25
Крстович Никола 2 0.25
Гаврич Желько 2 0.25
Качер Мирослав 1 0.13
Андзуана Иоан 1 0.13
Fernand Goure 1 0.13
Труса Матей 1 0.13
Ammar Ramadan 1 0.13
Веселовски Доминик 1 0.13
Zoran Zahradnik 1 0.13
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Власко Ян 1 1
Алвес Дани 2 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Ondrej Rudzan 2 0
Jakub Kousal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Michael Ranko 1 0
Adam Krcik 1 0
Mario Holly 1 0
Martin Masik 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Чермак Алеш 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Пинту Алекс 2 0
Труса Матей 2 0
Качер Мирослав 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Mark Csinger 1 0

Результаты матчей

Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Скалица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
8
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1
Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1

Результаты матчей

Скалица
ДАК

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Скалица
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 3:1 8 5 1 2 15 - 9 16
3.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
ДАК
 1:0 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Слован Братислава
 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
10.
Скалица
 0:1 8 2 1 5 7 - 9 7
11.
Злате Моравце
 1:1 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 1:3 7 0 1 6 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3:1 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
ДАК
 1:0 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 1:3 5 0 1 4 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 1:0 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Железярне Подбрезова
 3:1 4 2 0 2 9 - 7 6
6.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Злате Моравце
 1:1 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 1:3 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Матеёв Роберт уходит с поля. Моронг Адам выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Труса Матей сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Чермак Алеш бьет в цель!
  • 36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Гаврич Желько получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Dani Alves получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Чермак Алеш получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Ondrej Rudzan получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Скалица
Ничья
ДАК
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