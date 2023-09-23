Тур: 8. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
7' Желтая карточкаOndrej Rudzan
15' Желтая карточкаЧермак Алеш
16' Желтая карточкаАлвес Дани
36' Желтая карточкаГаврич Желько
0:1
43' ГолЧермак Алеш
Ход матча
15'
16'
36'
43'
0:1
71'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Гази АдамНападающий
-
21 Jakub Kousal
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Скалица
ДАК
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2
|0.25
|Гаша Роман
|1
|0.13
|Матеёв Роберт
|1
|0.13
|Denis Baumgartner
|1
|0.13
|Власко Ян
|1 (1)
|0.13
|Собчик Алекс
|0
|0
|Яо Янн Майкл
|0
|0
|Daniel Smekal
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чермак Алеш
|2
|0.25
|Крстович Никола
|2
|0.25
|Гаврич Желько
|2
|0.25
|Качер Мирослав
|1
|0.13
|Андзуана Иоан
|1
|0.13
|Fernand Goure
|1
|0.13
|Труса Матей
|1
|0.13
|Ammar Ramadan
|1
|0.13
|Веселовски Доминик
|1
|0.13
|Zoran Zahradnik
|1
|0.13
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Власко Ян
|1
|1
|Алвес Дани
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Ondrej Rudzan
|2
|0
|Jakub Kousal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
|Martin Masik
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|1
|Чермак Алеш
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Пинту Алекс
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Скалица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
8
Скалица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1
Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1
Результаты матчей
Скалица
ДАК
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Скалица
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|3:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|3.
|7
|5
|0
|2
|17 - 11
|15
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|5.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|11.
|1:1
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|12.
|1:3
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|1:3
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|10.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|11.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4