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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
НЕК Неймеген
2:0
Первый тайм: 44'
Утрехт
0'
17' Желтая карточка
Вердонк Калвин
1:0
31' Гол
Пропер Дирк
2:0
34' Гол
Маттссон Магнус

Ход матча

17'
Вердонк Калвин
 
31'
Руфс Робин
Силлессен Яспер
 
31'
Пропер Дирк
(Гонсалес Роберто)
1:0
34'
Маттссон Магнус
(Ван Рой Барт)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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НЕК Неймеген
Ничья
Утрехт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
11
Гонсалес
Роберто
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
12
Дост
Бас
31
Брандерхорст
Маттейс
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
2
Ван
дер
Марел
Марк
16
Эль-Каруани
Суфьян
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
77
Ромени
Оле
21
Сёнтьенс
Матс
26
Бауссайд
Отман
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Утрехт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.82

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Среднее время на гол

66
72

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 3 0.5
Пропер Дирк 2 0.33
Огава Коки 2 0.33
Гонсалес Роберто 1 0.17
Хансен Сонтье 1 0.17
Бас Юри 1 0.17
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 1 0.17
Ромени Оле 1 0.17
Фламинго Райан 1 0.17
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Баркас Василис 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

1
0
НЕК Неймеген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
Утрехт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2
ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Утрехт

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 0:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Утрехт
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Фортуна Ситтард Гут Родриго 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
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    Ничья
    Утрехт
    2.50
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    4.27
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    7.84
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    НЕК Неймеген
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