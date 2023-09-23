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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
НЕК Неймеген
3:0
Конец матча
Утрехт
0'
17' Желтая карточка
Вердонк Калвин
1:0
31' Гол
Пропер Дирк
2:0
34' Гол
Маттссон Магнус
44' Желтая карточка
Йенсен Виктор
3:0
52' Пенальти
Дост Бас
58' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
90'+6

Ход матча

17'
Вердонк Калвин
 
31'
Руфс Робин
Силлессен Яспер
 
31'
Пропер Дирк
(Гонсалес Роберто)
1:0
34'
Маттссон Магнус
(Ван Рой Барт)
2:0
44'
 
Йенсен Виктор
52'
Дост Бас
3:0
58'
 
Ван дер Марел Марк
61'
 
Модибо Саньян
Ван дер Марел Марк
61'
 
Лабьяд Закария
Йенсен Виктор
61'
 
Лидберг Исак
Ромени Оле
61'
 
Азаркан Маруан
Сёнтьенс Матс
66'
Бас Юри
Хансен Сонтье
 
66'
Огава Коки
Дост Бас
 
72'
Сандлер Филипп
Гонсалес Роберто
 
72'
Худемакерс Меес
Росс Матиас
 
79'
 
Рамселар Барт
Фрауло Оскар

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 383 Количество передач 531
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
11
Гонсалес
Роберто
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
12
Дост
Бас
31
Брандерхорст
Маттейс
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
2
Ван
дер
Марел
Марк
16
Эль-Каруани
Суфьян
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
77
Ромени
Оле
21
Сёнтьенс
Матс
26
Бауссайд
Отман
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Утрехт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.82

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Среднее время на гол

66
72

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 3 0.5
Пропер Дирк 2 0.33
Огава Коки 2 0.33
Гонсалес Роберто 1 0.17
Хансен Сонтье 1 0.17
Бас Юри 1 0.17
Дост Бас 1 (1) 0.17
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 1 0.17
Ромени Оле 1 0.17
Фламинго Райан 1 0.17
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Баркас Василис 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

1
0
НЕК Неймеген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Утрехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
Утрехт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2
ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Утрехт

Точный счет

3:0
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Херенвен
 0:2 Заявка 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Херенвен
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Фортуна Ситтард Гут Родриго 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Фламинго Райан из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: НЕК Неймеген: 41%, Утрехт: 59%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
    • 90'
      Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Утрехт начинает контратаку
    • 89'
      Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Бас Юри пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем
    • 88'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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