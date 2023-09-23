Тур: 6. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Хиглер Деннис
3:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаВердонк Калвин
1:0
31' ГолПропер Дирк
2:0
34' ГолМаттссон Магнус
44' Желтая карточкаЙенсен Виктор
3:0
52' ПенальтиДост Бас
58' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
90'+6
Ход матча
17'
31'
1:0
34'
2:0
44'
52'
3:0
66'
66'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
383 Количество передач 531
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
12
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Утрехт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.82
Среднее время на гол
67
110
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.25
Среднее время на гол
66
72
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|3
|0.5
|Пропер Дирк
|2
|0.33
|Огава Коки
|2
|0.33
|Гонсалес Роберто
|1
|0.17
|Хансен Сонтье
|1
|0.17
|Бас Юри
|1
|0.17
|Дост Бас
|1 (1)
|0.17
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|1
|0.17
|Ромени Оле
|1
|0.17
|Фламинго Райан
|1
|0.17
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Лидберг Исак
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виргевер Ник
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
1
0
НЕК Неймеген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Утрехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
Утрехт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2
ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Утрехт
Точный счет
3:0
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 15
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|0:3 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1