Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Йенсен Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Фламинго Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Г О О О О Л - Пропер Дирк забивает с левой ноги!

25' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Хансен Сонтье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

17' Вердонк Калвин получил желтую карточку от судьи

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

12' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гонсалес Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Утрехт

7' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Утрехт

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хансен Сонтье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля