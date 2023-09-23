  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Алмере Сити
0:3
Второй тайм: 90+'
ПСВ
0'
0:1
26' Гол
Тиль Гус
28' Желтая карточка
Акуджоби Хамди
0:2
42' Гол
Лосано Ирвинг
0:3
66' Гол
Веерман Йоэй
77' Желтая карточка
Боскальи Оливье

Ход матча

26'
0:1
Тиль Гус
(Ланг Ноа)
28'
Акуджоби Хамди
 
42'
0:2
Лосано Ирвинг
(Тиль Гус)
46'
Дёйвестейн Лансе
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
46'
Мбе Со Лоик
Ройо Манел
 
66'
0:3
Веерман Йоэй
(Де Йонг Люк)
68'
Китала Янн
Барбе Тео
 
73'
 
Вертессен Йорбе
Ланг Ноа
73'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
74'
 
Бакайоко Жоан
Лосано Ирвинг
74'
Катлайн Йоанн
Ван ла Парра Райив
 
77'
 
Боскальи Оливье
80'
Маменги Кристофер
Акуджоби Хамди
 
84'
 
Бабади Исаак
Веерман Йоэй
84'
 
Самбо Шуранди
Дест Серджиньо

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 131 Количество передач 211
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
ПСВ
7.20
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9.92
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11.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккер
Нордин
2
Флоранюс
Шерел
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
20
Акуджоби
Хамди
23
Ройо
Манел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
15
Копмейнерс
Пер
28
Ресинк
Стейе
9
Робине
Тома
27
Ван
ла
Парра
Райив
1
Бенитес
Вальтер
8
Дест
Серджиньо
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
Алмере Сити
5-3-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 0.17
Робине Тома 1 0.17
Якобс Йоей 1 0.17
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.17
Ван ла Парра Райив 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 4 (2) 0.8
Ланг Ноа 3 0.6
Веерман Йоэй 2 0.4
Вертессен Йорбе 2 0.4
Тиль Гус 1 0.2
Сайбари Исмаэль 1 0.2
Лосано Ирвинг 1 0.2
Тильман Малик 1 0.2
Пепи Рикардо 1 (1) 0.2
Сангаре Ибрахим 0 0
Бакайоко Жоан 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

13
1
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1

Результаты матчей

Алмере Сити
ПСВ

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Херенвен
 0:2 Заявка 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Херенвен
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Фортуна Ситтард Гут Родриго 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 91'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 90'
    Робине Тома нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 90'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 40%, ПСВ: 60%.
  • 90'
    Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Рамальо Андре наказан за толчок Ян Китала
  • 89'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 89'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 88'
    Дёйвестейн Лансе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 88'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 88'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Флоранюс Шерел возвращается на поле.
    • 87'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 85'
      Маменги Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Алмере Сити: 40%, ПСВ: 60%.
    • 84'
      Схаутен Йерди из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Алмере Сити
    Ничья
    ПСВ
    7.20
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    9.92
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    11.90
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    Алмере Сити
    ПСВ
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