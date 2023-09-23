Тур: 6. Стадион: Yanmar Stadion. Зрители: 4332 Главный судья: Alex Bos
0:4
Конец матча
0'
0:1
26' ГолТиль Гус
28' Желтая карточкаАкуджоби Хамди
0:2
42' ГолЛосано Ирвинг
0:3
66' ГолВеерман Йоэй
77' Желтая карточкаБоскальи Оливье
0:4
90' ГолПепи Рикардо
90'+5
Ход матча
28'
42'
0:2
66'
0:3
68'
77'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
295 Количество передач 472
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барбе
Тео
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пост Данни
|1
|0.17
|Робине Тома
|1
|0.17
|Якобс Йоей
|1
|0.17
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.17
|Ван ла Парра Райив
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|4 (2)
|0.8
|Ланг Ноа
|3
|0.6
|Веерман Йоэй
|2
|0.4
|Вертессен Йорбе
|2
|0.4
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.4
|Тиль Гус
|1
|0.2
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.2
|Лосано Ирвинг
|1
|0.2
|Тильман Малик
|1
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Бакайоко Жоан
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|1
|1
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Алмере Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ПСВ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
4
36%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
2
40%
4
24%
76-90
Пропущено
17
1
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
100%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1
Результаты матчей
Алмере Сити
ПСВ
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
4
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|3