Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с левой ноги!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Маменги Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сегодняшная посещаемость составляет 4332 болельщиков

84' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Рамальо Андре наказан за толчок Ян Китала

81' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ян Китала наказан за толчок Бакайоко Жоан

80' Ян Китала из команды Алмере Сити подал угловой справа.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Акуджоби Хамди получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Акуджоби Хамди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Боскальи Оливье получил желтую карточку от судьи

76' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет ПСВ

74' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

73' Оооо... вот это был удар! Лосано Ирвинг должен был забить с этой позиции.

73' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет ПСВ

70' Ян Китала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

68' Тактическая замена. Барбе Тео уходит с поля и его заменяет Ян Китала

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

66' Г О О О О Л - Веерман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

65' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Лосано Ирвинг

65' Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

62' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Дёйвестейн Лансе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Робине Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Робине Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

53' Схаутен Йерди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Боскальи Оливье получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали

49' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Судья свистит. Пеер Копмейнерс атаковал сзади соперника. Это Тиль Гус заработал своей команде штрафной