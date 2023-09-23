Тур: 7. Стадион: Летцигрунд.
1:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
15
Секо
Аюму
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
50 матчей
46%
18%
36%
23 победы 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
36%
42%
22%
18 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
36%
34%
30%
18 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.84
1.44
Среднее время на гол
48
62
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.24
Среднее время на гол
68
72
Всего голов
79
67
Голов в среднем за матч
1.58
1.34
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.29
|Giotto Morandi
|2
|0.29
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.14
|Феррейра Филипе
|1
|0.14
|Дадашов Ренат
|1
|0.14
|Брэдли Финк
|1
|0.14
|Абраши Амир
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|2
|0.29
|Фалльци Альберт
|2
|0.29
|Christian Witzig
|1
|0.14
|Гёртлер Лукас
|1
|0.14
|Жеббель Виллем
|1
|0.14
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Nikolaj Moeller
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Фон Моос Юлиан
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
3 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|7.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|9.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|3 (1)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2