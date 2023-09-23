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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Грасcхоппер
1:0
Второй тайм: 64'
Санкт-Галлен
0'
1:0
25' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
34' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам

Ход матча

25'
Нденге Тсии-Виллиам
1:0
34'
Нденге Тсии-Виллиам
 
46'
Мабил Авер
Феррейра Филипе
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Санкт-Галлен
4.55
4.20
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4.40
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
19
Корбяну
Теодор
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Феррейра
Филипе
8
Giotto
Morandi
99
Бабунски
Дориан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Грасcхоппер
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

50 матчей

46%
18%
36%
23 победы 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

36%
42%
22%
18 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

36%
34%
30%
18 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.84
1.44

Среднее время на гол

48
62

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Среднее время на гол

68
72

Всего голов

79
67

Голов в среднем за матч

1.58
1.34

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.29
Giotto Morandi 2 0.29
Корбяну Теодор 1 (1) 0.14
Феррейра Филипе 1 0.14
Дадашов Ренат 1 0.14
Брэдли Финк 1 0.14
Абраши Амир 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 2 0.29
Фалльци Альберт 2 0.29
Christian Witzig 1 0.14
Гёртлер Лукас 1 0.14
Жеббель Виллем 1 0.14
Кинтилья Хорди 0 0
Nikolaj Moeller 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 2 0
Абелс Дирк 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Фон Моос Юлиан 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
3 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Санкт-Галлен
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Грасcхоппер
 1:0 7 2 1 4 8 - 11 7
9.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Грасcхоппер
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
9.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Грасcхоппер
 1:0 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Феррейра Филипе уходит с поля. Мабил Авер выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
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Грасcхоппер
Ничья
Санкт-Галлен
4.55
4.20
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Где смотреть матч Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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