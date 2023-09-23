Тур: 7. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолНденге Тсии-Виллиам
34' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
1:1
72' ГолФазлии Бетим
76' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
76' Желтая карточкаАбелс Дирк
90'+6
Ход матча
25'
72'
1:1
76'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
248 Количество передач 394
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
15
Секо
Аюму
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
50 матчей
46%
18%
36%
23 победы 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
36%
42%
22%
18 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
36%
34%
30%
18 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.84
1.44
Среднее время на гол
48
62
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.24
Среднее время на гол
68
72
Всего голов
79
67
Голов в среднем за матч
1.58
1.34
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.29
|Giotto Morandi
|2
|0.29
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.14
|Феррейра Филипе
|1
|0.14
|Дадашов Ренат
|1
|0.14
|Брэдли Финк
|1
|0.14
|Абраши Амир
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|2
|0.29
|Фалльци Альберт
|2
|0.29
|Christian Witzig
|1
|0.14
|Гёртлер Лукас
|1
|0.14
|Жеббель Виллем
|1
|0.14
|Фазлии Бетим
|1
|0.14
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Nikolaj Moeller
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
8
8
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
3 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
34
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|3 (1)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2