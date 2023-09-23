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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
25' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
34' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
1:1
72' Гол
Фазлии Бетим
76' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
76' Желтая карточка
Абелс Дирк
90'+6

Ход матча

25'
Нденге Тсии-Виллиам
1:0
34'
Нденге Тсии-Виллиам
 
46'
Мабил Авер
Феррейра Филипе
 
65'
 
Шуберт Фабиан
Жеббель Виллем
68'
Брэдли Финк
Бабунски Дориан
 
72'
1:1
Фазлии Бетим
(Фон Моос Юлиан)
76'
 
Фон Моос Юлиан
76'
Абелс Дирк
 
78'
Шабани Меритан
Корбяну Теодор
 
78'
 
Мамбимби Феликс
Аколо Чадрак
84'
Паскочи Максим
Матам Тео Ндика
 
84'
Лавс Джошуа
Нденге Тсии-Виллиам
 
84'
 
Окороджи Чима
Шмидт Исаак

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 248 Количество передач 394
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
19
Корбяну
Теодор
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Феррейра
Филипе
8
Giotto
Morandi
99
Бабунски
Дориан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Грасcхоппер
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

50 матчей

46%
18%
36%
23 победы 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

36%
42%
22%
18 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

36%
34%
30%
18 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.84
1.44

Среднее время на гол

48
62

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Среднее время на гол

68
72

Всего голов

79
67

Голов в среднем за матч

1.58
1.34

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
16
Больше 32%
Меньше 68%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.29
Giotto Morandi 2 0.29
Корбяну Теодор 1 (1) 0.14
Феррейра Филипе 1 0.14
Дадашов Ренат 1 0.14
Брэдли Финк 1 0.14
Абраши Амир 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 2 0.29
Фалльци Альберт 2 0.29
Christian Witzig 1 0.14
Гёртлер Лукас 1 0.14
Жеббель Виллем 1 0.14
Фазлии Бетим 1 0.14
Кинтилья Хорди 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Nikolaj Moeller 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Абелс Дирк 2 0
Кристерс Тоберс 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Фон Моос Юлиан 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Грасcхоппер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
3 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 9 - 7 12
3.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Нденге Тсии-Виллиам получил желтую карточку от судьи
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