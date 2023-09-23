  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Херенвен
0:2
Перерыв
Эксельсиор
0'
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Ольссон Симон
20' Желтая карточка
Халл Дензел
0:1
21' Гол
Дриауех Каухайб
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Дриауех Каухайб
35' Желтая карточка
Ван Бик Свен
0:2
45' Гол
Аграфиотис Николас

Ход матча

10'
Ольссон Симон
 
20'
Халл Дензел
 
21'
0:1
Дриауех Каухайб
(Сандра Сиссе)
23'
 
Дриауех Каухайб
35'
Ван Бик Свен
 
45'
0:2
Аграфиотис Николас
(Дриауех Каухайб)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Херенвен
Ничья
Эксельсиор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
2
Халл
Дензел
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
8
Сандра
Сиссе
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
Херенвен
4-2-3-1
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Эксельсиор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
ТМК
1:1
Э
0:1
ТМК
3:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
К
1:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
0:5
Э
2:3
ТМС
1:2
Э
0:2
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.5
Бохневич Павел 2 0.33
Ольссон Симон 1 0.17
Николаеску Йон 1 0.17
Карлсбакк Даниэль 1 0.17
Уэбстер Чарли 1 0.17
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 4 0.67
Удденес Оскар 2 0.33
Оморова Ричи 1 0.17
Дриауех Каухайб 1 0.17
Хореман Сибе 1 0.17
Виделль Каспер 1 0.17
Лампру Лазарос 0 0
Загре Артур 0 0
Сандра Сиссе 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лампру Лазарос 1 1
Загре Артур 2 0
Бас Юлиан 2 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
4
Херенвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2
Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2
Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1

Результаты матчей

Херенвен
Эксельсиор

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Херенвен
 0:2 Заявка 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Херенвен
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Фортуна Ситтард Гут Родриго 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Эксельсиор
    3.30
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    4.20
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    4.80
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    Где смотреть матч Херенвен 0:2 Эксельсиор онлайн

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    Херенвен
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