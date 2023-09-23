Тур: 6. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Бланк Эрвин
0:2
Перерыв
0'
10' Undefined phrase: football_event_Ольссон Симон
20' Желтая карточкаХалл Дензел
0:1
21' ГолДриауех Каухайб
23' Undefined phrase: football_event_Дриауех Каухайб
35' Желтая карточкаВан Бик Свен
0:2
45' ГолАграфиотис Николас
Ход матча
10'
20'
21'
0:1
23'
35'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Эксельсиор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|3
|0.5
|Бохневич Павел
|2
|0.33
|Ольссон Симон
|1
|0.17
|Николаеску Йон
|1
|0.17
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.17
|Уэбстер Чарли
|1
|0.17
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|4
|0.67
|Удденес Оскар
|2
|0.33
|Оморова Ричи
|1
|0.17
|Дриауех Каухайб
|1
|0.17
|Хореман Сибе
|1
|0.17
|Виделль Каспер
|1
|0.17
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Загре Артур
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Загре Артур
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
4
Херенвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2
Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2
Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1
Результаты матчей
Херенвен
Эксельсиор
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 15
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|0:3 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1