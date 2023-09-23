Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Г О О О О Л - Пэрротт Трой забивает с правой ноги!

88' Фитц-Джим Киян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Эксельсиор

83' Оооо... вот это был удар! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забить с этой позиции.

83' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Матч возобновлен

81' Загре Артур получил желтую карточку от судьи

81' Волемарк Патрик получил желтую карточку от судьи

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Удар от ворот произведет Эксельсиор

75' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Сегодняшная посещаемость составляет 19630 болельщиков

70' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

69' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Хореман Сибе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Удар от ворот произведет Эксельсиор

65' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

63' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Загре Артур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Эксельсиор

60' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Эксельсиор

58' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Кёлерт Матс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Сахрауи Осам наказан за толчок Redouan El Yaakoubi

55' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Херенвен

53' Аграфиотис Николас не смог попасть в створ ударом издали

52' Хайе Том бьет со штрафного в створ, но Stijn van Gassel держит все под контролем

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля