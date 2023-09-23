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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 19630 Главный судья: Бланк Эрвин
Херенвен
0:3
Конец матча
Эксельсиор
0'
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Ольссон Симон
19' Желтая карточка
Халл Дензел
0:1
21' Гол
Дриауех Каухайб
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Дриауех Каухайб
35' Желтая карточка
Ван Бик Свен
0:2
45' Гол
Аграфиотис Николас
56' Желтая карточка
Кёлерт Матс
68' Желтая карточка
Хореман Сибе
81' Желтая карточка
Волемарк Патрик
81' Желтая карточка
Загре Артур
0:3
88' Гол
Пэрротт Трой
90'+5

Ход матча

10'
Ольссон Симон
 
19'
Халл Дензел
 
21'
0:1
Дриауех Каухайб
(Сандра Сиссе)
23'
 
Дриауех Каухайб
35'
Ван Бик Свен
 
45'
0:2
Аграфиотис Николас
(Дриауех Каухайб)
46'
Ван Амерсфоорт Пелле
Николаеску Йон
 
56'
Кёлерт Матс
 
62'
Али Хусейн
Халл Дензел
 
62'
Волемарк Патрик
Нуннели Че
 
62'
Бохневич Павел
Ван Бик Свен
 
62'
 
Лампру Лазарос
Дриауех Каухайб
68'
 
Хореман Сибе
73'
 
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
73'
 
Пэрротт Трой
Аграфиотис Николас
79'
Тахири Анас
Брауэрс Люк
 
81'
Волемарк Патрик
 
81'
 
Загре Артур
84'
 
Фитц-Джим Киян
Сандра Сиссе
88'
0:3
Пэрротт Трой
(Фитц-Джим Киян)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 514 Количество передач 367
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
2
Халл
Дензел
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
8
Сандра
Сиссе
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
Херенвен
4-2-3-1
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Эксельсиор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
ТМК
1:1
Э
0:1
ТМК
3:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
К
1:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
0:5
Э
2:3
ТМС
1:2
Э
0:2
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.5
Бохневич Павел 2 0.33
Ольссон Симон 1 0.17
Николаеску Йон 1 0.17
Карлсбакк Даниэль 1 0.17
Уэбстер Чарли 1 0.17
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.83
Удденес Оскар 2 0.33
Дриауех Каухайб 1 0.17
Оморова Ричи 1 0.17
Хореман Сибе 1 0.17
Пэрротт Трой 1 0.17
Виделль Каспер 1 0.17
Лампру Лазарос 0 0
Загре Артур 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 3 0
Лампру Лазарос 1 1
Бас Юлиан 2 0
Хореман Сибе 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
4
Херенвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2
Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2
Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1

Результаты матчей

Херенвен
Эксельсиор

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Фортуна Ситтард Гут Родриго 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Эксельсиор заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Херенвен: 59%, Эксельсиор: 41%.
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Пэрротт Трой должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 91'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 90'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 90'
      Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Херенвен: 57%, Эксельсиор: 43%.
    • 90'
      Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 89'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Херенвен 0:3 Эксельсиор онлайн

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