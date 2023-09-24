Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

94' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Роттердам

92' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Негли Камиель пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

90' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

85' Аркус Карлан получил желтую карточку от судьи

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Анелло Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Анелло Агустин пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Витесс

81' Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тактическая замена. Леуритсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Charles-Andreas Brym

76' Йонатанс Милано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Де Гузман Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Де Гузман Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Роттердам

65' Корнелисс Энцо получил желтую карточку от судьи

65' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

64' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Витесс

59' Бакари Саид получил желтую карточку от судьи

57' Удар от ворот произведет Витесс

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Клемент Пелле и попал в перекладину!

56' Удар от ворот произведет Витесс

55' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Витесс

53' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Велтхёйс Тейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Саито Коки получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Саито Коки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.