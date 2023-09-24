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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Спарта Роттердам
1:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
6' Гол
Версейрен Арно
59' Желтая карточка
Бакари Саид
65' Желтая карточка
Корнелисс Энцо
85' Желтая карточка
Аркус Карлан
90'+11

Ход матча

6'
Версейрен Арно
(Саито Коки)
1:0
27'
 
Хамулич Саид
Бутра Амин
49'
Анелло Агустин
Саито Коки
 
59'
Бакари Саид
 
64'
 
Де Регт Гиан
Фофана Фоде
64'
 
Йонатанс Милано
Козловски Кацпер
65'
 
Корнелисс Энцо
77'
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас
 
78'
Метиньо
Де Гузман Джонатан
 
84'
Негли Камиель
Клемент Пелле
 
85'
 
Аркус Карлан
87'
 
Ороз Алоис
Пинту Мика
87'
 
Алтена Йорди
Хендрикс Рамон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 341 Количество передач 354
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Клемент
Пелле
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
7
Бутра
Амин
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
11
Фофана
Фоде
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Витесс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
ТМК
1:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
0.7

Среднее время на гол

69
128

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

35
15

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саито Коки 2 0.33
Леуритсен Тобиас 2 0.33
Брим Шарль-Андреас 2 0.33
Версейрен Арно 1 0.17
Китолано Джошуа 1 (1) 0.17
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 2 0.4
Тилеманс Матейс 1 0.2
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 0
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Бутра Амин 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Витесс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

4
0
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1
Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1
Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Витесс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Аякс
 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Аякс
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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