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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Ивердон
1:0
Первый тайм: 27'
Базель
0'
1:0
13' Гол
Ташар Варол
20' Желтая карточка
Махиус Аймен
21' Желтая карточка

Ход матча

13'
Ташар Варол
1:0
20'
Махиус Аймен
 
21'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Базель
3.30
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4.10
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4.00
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Все Коэффициенты
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
26
Баришич
Адриан-Леон
4
Комас
Арнау
31
Шмидт
Доминик
II
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
11
Мэлоун
Морис
19
Демир
Юсуф
33
Карлос
Гауто
Хуан
99
Йованович
Джордже
Ивердон
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Базель

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
6:0
ТМС
0:6
К
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

3.5
4

Среднее время на гол

25
22

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 3 0.43
Evans Maurin 2 0.29
Лунгой Кристофер 2 0.29
Оморуйи Кевин 2 0.29
Махиус Аймен 1 0.14
Клепач Михаель 1 0.14
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.5
Ндой Дан 1 0.17
Ван Бремен Финн 1 0.17
Огюстен Жан-Кевин 1 0.17
Комас Арнау 1 0.17
Хунцикер Андрин 1 0.17
Вейга Ренату 1 0.17
Сигуа Габриэль 1 0.17
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 2 1
Сотье Антони 2 0
Nehemie Lucuena 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Ташар Варол 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Родригес Мауро 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Базель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
8
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9
Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8
Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2

Результаты матчей

Ивердон
Базель

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 9 - 7 12
3.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Ивердон
 1:0 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 0:1 6 1 1 4 10 - 12 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Ивердон
 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
8.
Базель
 0:1 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 1:0 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Ивердон Ташар Варол 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Махиус Аймен получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Г О О О О Л - Ташар Варол бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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