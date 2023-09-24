Тур: 7. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
1:0
12' ГолТашар Варол
20' Желтая карточкаМахиус Аймен
21' Желтая карточкаЛусиф Хайтем
1:1
27' ГолМэлоун Морис
36' Желтая карточкаДемир Юсуф
39' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
45' Желтая карточкаMarco Schaellibaum
2:1
48' ГолLizeiro
76' Желтая карточкаBrian Beyer
3:1
78' ГолМахиус Аймен
82' Желтая карточкаКорнесс Доминик
3:2
87' ПенальтиОгюстен Жан-Кевин
90' Желтая карточкаРодригес Мауро
90'+8
Ход матча
12'
1:0
20'
21'
27'
36'
39'
48'
2:1
76'
78'
3:1
82'
87'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 20
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
322 Количество передач 427
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
11
Мэлоун
Морис
19
Демир
Юсуф
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brian Beyer
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ивердон
Базель
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
3.5
4
Среднее время на гол
25
22
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
45
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|3
|0.43
|Evans Maurin
|2
|0.29
|Лунгой Кристофер
|2
|0.29
|Махиус Аймен
|2
|0.29
|Оморуйи Кевин
|2
|0.29
|Lizeiro
|1
|0.14
|Клепач Михаель
|1
|0.14
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.5
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.33
|Ндой Дан
|1
|0.17
|Ван Бремен Финн
|1
|0.17
|Мэлоун Морис
|1
|0.17
|Комас Арнау
|1
|0.17
|Хунцикер Андрин
|1
|0.17
|Вейга Ренату
|1
|0.17
|Сигуа Габриэль
|1
|0.17
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Лусиф Хайтем
|1
|0
|Махиус Аймен
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Джака Таулант
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Базель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
8
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9
Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8
Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2
Результаты матчей
Ивердон
Базель
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
15
14
15
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|3 (1)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2