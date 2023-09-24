Тур: 6. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Гозубуик Сердар
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Гортер
Джей
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
24
Вос
Силвано
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Фейеноорд
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
37 матчей
64.9%
24.3%
10.8%
24 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
51.4%
32.4%
16.2%
19 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
2.33
1.95
Среднее время на гол
38
46
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.37
0.61
Среднее время на гол
65
147
Всего голов
68
48
Голов в среднем за матч
1.84
1.3
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
48
69
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|2
|0.4
|Бергвейн Стевен
|2 (1)
|0.4
|Кудус Мохаммед
|1
|0.2
|Классен Дэви
|1
|0.2
|Медич Яков
|1
|0.2
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|1
|Пайшао Игор
|2
|0.33
|Минте Янкуба
|2
|0.33
|Виффер Матс
|2
|0.33
|Стенгс Келвин
|1
|0.17
|Лингр Ондржей
|1
|0.17
|Иванушец Лука
|1
|0.17
|Тимбер Квинтен
|1
|0.17
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.17
|Уэда Аясэ
|1
|0.17
|Сейер Лео
|1
|0.17
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Ганцко Давид
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
12
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фейеноорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
4
21%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
2
29%
4
21%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1
Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3
Результаты матчей
Аякс
Фейеноорд
Точный счет
4:1
1 раз 100%
6:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
6
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аякс
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
41
13
32
13
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3