Тур: 7. Стадион: Стад де Суиз.
0'
9' Желтая карточкаЭспиноса Джон
1:0
19' ГолНсаме Жан-Пьер
2:0
32' ГолМонтейро Джоэл
3:0
37' ГолНсаме Жан-Пьер
4:0
57' ГолЛустенбергер Фабиан
Ход матча
19'
1:0
32'
2:0
37'
3:0
57'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
17
Янко
Саиди
20
Ниассе
Шейх
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
-
27 Блюм Левин
-
14 Чайва Мигель
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
12.5%
29.2%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
34 матча
61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
2.29
1.88
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.82
Среднее время на гол
95
109
Всего голов
55
46
Голов в среднем за матч
1.62
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|0.67
|Монтейро Джоэл
|3
|0.5
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.33
|Угриниц Филип
|1
|0.17
|Бенито Лорис
|1
|0.17
|Лакомы Лукаш
|1
|0.17
|Ридер Фабиан
|1
|0.17
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.17
|Ганвула Сильвер
|1
|0.17
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|2
|0.33
|Целар Жан
|2
|0.33
|Вляди Шкельчим
|2
|0.33
|Боттани Маттиа
|1
|0.17
|Саббатини Хонатан
|1
|0.17
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.17
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.17
|Эспиноса Джон
|1
|0.17
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лугано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0
Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Лугано
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|11
|7.
|0:4
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|8.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|12 - 14
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|4:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|7.
|0:4
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|4:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|8.
|0:4
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|9.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2