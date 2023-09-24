Тур: 7. Стадион: Стад де Суиз. Зрители: 27805
0'
9' Желтая карточкаЭспиноса Джон
1:0
19' ГолНсаме Жан-Пьер
2:0
32' ГолМонтейро Джоэл
3:0
37' ГолНсаме Жан-Пьер
4:0
57' ГолЛустенбергер Фабиан
66' Желтая карточкаХайдари Альбиан
4:1
80' ГолКиминьяни Янис
90' Желтая карточкаЯнко Саиди
90'+2
Ход матча
19'
1:0
32'
2:0
37'
3:0
57'
66'
80'
4:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
539 Количество передач 447
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
17
Янко
Саиди
20
Ниассе
Шейх
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
-
27 Блюм Левин
-
14 Чайва Мигель
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
12.5%
29.2%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
34 матча
61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
2.29
1.88
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.82
Среднее время на гол
95
109
Всего голов
55
46
Голов в среднем за матч
1.62
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|0.67
|Монтейро Джоэл
|3
|0.5
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.33
|Угриниц Филип
|1
|0.17
|Бенито Лорис
|1
|0.17
|Лакомы Лукаш
|1
|0.17
|Ридер Фабиан
|1
|0.17
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.17
|Ганвула Сильвер
|1
|0.17
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|2
|0.33
|Целар Жан
|2
|0.33
|Вляди Шкельчим
|2
|0.33
|Боттани Маттиа
|1
|0.17
|Саббатини Хонатан
|1
|0.17
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.17
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.17
|Эспиноса Джон
|1
|0.17
|Киминьяни Янис
|1
|0.17
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Янг Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лугано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0
Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Лугано
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
24
15
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2