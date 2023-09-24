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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 27805
Янг Бойз
4:1
Конец матча
Лугано
0'
9' Желтая карточка
Эспиноса Джон
1:0
19' Гол
Нсаме Жан-Пьер
2:0
32' Гол
Монтейро Джоэл
3:0
37' Гол
Нсаме Жан-Пьер
4:0
57' Гол
Лустенбергер Фабиан
66' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
4:1
80' Гол
Киминьяни Янис
90' Желтая карточка
Янко Саиди
90'+2
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
39
Малес
Дариан
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
34
Аригони
Аллан
11
Штеффен
Ренато
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
31
Алиседа
Игнасио
25
Бислими
Уран
19
Вляди
Шкельчим
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Лугано
4-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
12.5%
29.2%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

34 матча

61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

61.8%
17.6%
20.6%
21 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

2.29
1.88

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.82

Среднее время на гол

95
109

Всего голов

55
46

Голов в среднем за матч

1.62
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (1) 0.67
Монтейро Джоэл 3 0.5
Иттен Седрик 2 (1) 0.33
Угриниц Филип 1 0.17
Бенито Лорис 1 0.17
Лакомы Лукаш 1 0.17
Ридер Фабиан 1 0.17
Лустенбергер Фабиан 1 0.17
Ганвула Сильвер 1 0.17
Гарсия Улиссес 0 0
Элиа Мешак 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 2 0.33
Целар Жан 2 0.33
Вляди Шкельчим 2 0.33
Боттани Маттиа 1 0.17
Саббатини Хонатан 1 0.17
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.17
Валенсуэла Мильтон 1 0.17
Эспиноса Джон 1 0.17
Киминьяни Янис 1 0.17
Гргич Анто 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Угриниц Филип 2 0
Янко Саиди 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Гргич Анто 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Янг Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лугано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0
Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Лугано

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
2
1
3.5
1
1
1
2
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 6 4 2 0 15 - 7 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
4.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
7.
Лугано
 6 3 0 3 13 - 11 9
8.
Серветт
 7 1 3 3 8 - 12 6
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
7.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
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