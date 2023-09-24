Тур: 7. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
7'
1:0
18'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 14
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
32
Хаас
Николас
11
Teddy
Okou
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Люцерн
Серветт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
27 матчей
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.58
1.8
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
43
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.52
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
56
59
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|3
|0.43
|Майер Макс
|3 (1)
|0.43
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.29
|Шадер Софьян
|1
|0.14
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Teddy Okou
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|4 (1)
|0.57
|Кутеса Дерек
|1
|0.14
|Роделен Ронни
|1
|0.14
|Флюке Патрик
|1
|0.14
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.14
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|2
|1
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Бека Исмаил
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1
Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1
Результаты матчей
Люцерн
Серветт
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|11
|7.
|0:4
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|8.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|12 - 14
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|4:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|7.
|0:4
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|4:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|8.
|0:4
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|9.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2