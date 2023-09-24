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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Люцерн
2:0
Второй тайм: 69'
Серветт
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Болла Бендегуз
2:0
18' Гол
Майер Макс

Ход матча

7'
Болла Бендегуз
1:0
18'
Майер Макс
(Teddy Okou)
2:0
34'
Mauricio Willimann
Luca Jaquez
 
62'
Спадануда Кевин
Майер Макс
 
62'
Severin Ottiger
Фрыдек Мартин
 
63'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 14
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Серветт
2.23
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8.50
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3.90
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
32
Хаас
Николас
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
32
Фрик
Джереми
77
Болла
Бендегуз
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Люцерн
4-3-1-2
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

43
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.52

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
59

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 3 0.43
Майер Макс 3 (1) 0.43
Кадак Якуб 2 (1) 0.29
Шадер Софьян 1 0.14
Фрыдек Мартин 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 4 (1) 0.57
Кутеса Дерек 1 0.14
Роделен Ронни 1 0.14
Флюке Патрик 1 0.14
Кривелли Энцо 1 (1) 0.14
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 2 1
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Бека Исмаил 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Антунес Алексис 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1
Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1

Результаты матчей

Люцерн
Серветт

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 4:0 6 4 2 0 15 - 6 14
2.
Люцерн
 2:0 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
4.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
7.
Лугано
 0:4 6 3 0 3 12 - 11 9
8.
Серветт
 0:2 7 1 3 3 8 - 12 6
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 2:0 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Янг Бойз
 4:0 3 3 0 0 11 - 3 9
3.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
7.
Лугано
 0:4 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 0:2 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 4:0 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 0:2 4 1 1 2 5 - 8 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
8.
Лугано
 0:4 4 1 0 3 5 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Luca Jaquez уходит с поля. Mauricio Willimann выходит вместо него
  • 18'
    Teddy Okou сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
  • 7'
    Г О О О О Л - Болла Бендегуз уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Ничья
Серветт
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