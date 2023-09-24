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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 13256
Люцерн
2:0
Конец матча
Серветт
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Болла Бендегуз
2:0
18' Гол
Майер Макс
90' Желтая карточка
Бедья Крис
90'+5

Ход матча

7'
Болла Бендегуз
1:0
18'
Майер Макс
(Teddy Okou)
2:0
34'
Mauricio Willimann
Luca Jaquez
 
63'
Severin Ottiger
Фрыдек Мартин
 
63'
Спадануда Кевин
Майер Макс
 
63'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 
74'
 
Бедья Крис
Руй Стив
80'
Шадер Софьян
Teddy Okou
 
81'
 
Роделен Ронни
Антунес Алексис
88'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
90'
 
Бедья Крис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 20
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 310 Количество передач 533
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
32
Хаас
Николас
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
32
Фрик
Джереми
77
Болла
Бендегуз
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Люцерн
4-3-1-2
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

43
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.52

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
59

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 3 0.43
Майер Макс 3 (1) 0.43
Кадак Якуб 2 (1) 0.29
Шадер Софьян 1 0.14
Фрыдек Мартин 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 4 (1) 0.57
Кутеса Дерек 1 0.14
Роделен Ронни 1 0.14
Флюке Патрик 1 0.14
Кривелли Энцо 1 (1) 0.14
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 2 1
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Бека Исмаил 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Антунес Алексис 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1
Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1

Результаты матчей

Люцерн
Серветт

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 6 4 2 0 15 - 7 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
4.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
7.
Лугано
 6 3 0 3 13 - 11 9
8.
Серветт
 7 1 3 3 8 - 12 6
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
7.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Luca Jaquez уходит с поля. Mauricio Willimann выходит вместо него
  • 18'
    Teddy Okou сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
  • 7'
    Г О О О О Л - Болла Бендегуз уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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