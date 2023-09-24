Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Твенте

42' Удар от ворот произведет Валвейк

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Манфред Угалде нанес удар в каркас ворот!

42' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Регер Юри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Твенте

36' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Твенте

34' Удар от ворот произведет Твенте

32' Матиас Кьело выиграл воздушное противоборство у Баккали Закария

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Нимейер Рёвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

20' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Влап Михел тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

19' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Укили Яссин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

15' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Твенте

13' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

13' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

7' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Твенте

6' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Сампстед Альфонс . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Твенте начинает с центра поля