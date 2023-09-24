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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 5512 Главный судья: Йоей Кой
Валвейк
1:0
Конец матча
Твенте
0'
18' Желтая карточка
Укили Яссин
19' Желтая карточка
Влап Михел
1:0
89' Гол
Стеванович Филип
90'+19

Ход матча

18'
Укили Яссин
 
19'
 
Влап Михел
54'
 
Ван Берген Митчелл
Стейн Сем
54'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Даан Ротс
70'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Влап Михел
70'
 
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
72'
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
 
72'
Стеванович Филип
Баккали Закария
 
84'
Мин Давид
Крамер Михил
 
87'
 
Бесселинк Гийс
Манфред Угалде
89'
Стеванович Филип
1:0
90'
Брума Джеффри
Румерату Годфрид
 
90'
Гаари Жюрьен
Нимейер Рёвен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 394 Количество передач 427
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
14
Стейн
Сем
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Манфред
Угалде
18
Влап
Михел
Валвейк
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:5
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.82

Среднее время на гол

75
110

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.7

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.24

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 0.33
Маргарет Рихонелл 1 0.17
Стеванович Филип 1 0.17
Укили Яссин 1 0.17
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0.6
Стейн Сем 3 0.6
Даан Ротс 1 0.2
Юнювар Наджи 1 0.2
Влап Михел 1 0.2
Садилек Михал 1 0.2
Проппер Робин 1 0.2
Манфред Угалде 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Мин Давид 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Садилек Михал 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Твенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
5
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0
Твенте
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3

Результаты матчей

Валвейк
Твенте

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Твенте
 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 22 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
15.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 4 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 10 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 8 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
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