Тур: 6. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 5512 Главный судья: Йоей Кой
0'
18' Желтая карточкаУкили Яссин
19' Желтая карточкаВлап Михел
1:0
89' ГолСтеванович Филип
90'+19
Ход матча
18'
19'
89'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
394 Количество передач 427
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мейерс
Арон
29
Крамер
Михил
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.82
Среднее время на гол
75
110
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.82
1.7
Среднее время на гол
49
52
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.24
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
72
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|2 (2)
|0.33
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.17
|Стеванович Филип
|1
|0.17
|Укили Яссин
|1
|0.17
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0.6
|Стейн Сем
|3
|0.6
|Даан Ротс
|1
|0.2
|Юнювар Наджи
|1
|0.2
|Влап Михел
|1
|0.2
|Садилек Михал
|1
|0.2
|Проппер Робин
|1
|0.2
|Манфред Угалде
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Укили Яссин
|3
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Кьёлё Матиас
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Твенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
5
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0
Твенте
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3
Результаты матчей
Валвейк
Твенте
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|22 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3