Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Команда Валвейк забила решающий гол в последние минуты игры!

89' Г О О О О Л - Стеванович Филип забивает ударом с левой ноги!

89' Мин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

82' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Регер Юри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Маргарет Рихонелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Валвейк

77' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

74' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Валвейк

73' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновлен

70' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Эйтинг Карел

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

66' Нимейер Рёвен пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

66' Клеонизе Денильо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

65' Удар от ворот произведет Твенте

63' Удар от ворот произведет Твенте

62' Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Твенте

62' Укили Яссин не смог попасть в створ ударом издали

60' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

60' Хорошую попытку сделал Манфред Угалде . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Хорошую попытку сделал Крамер Михил . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Назначен штрафной. Пострадал Нимейер Рёвен , его свалил Матиас Кьело.

57' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Твенте

54' Нимейер Рёвен не смог попасть в створ ударом издали

52' Матиас Кьело выиграл воздушное противоборство у Нимейер Рёвен

52' Удар от ворот произведет Валвейк

51' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Твенте

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Твенте

47' Баккали Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 5512 болельщиков

46' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе