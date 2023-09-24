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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
ПЕК Зволле
0:2
Второй тайм: 53'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
13' Гол
Лахдо Майкель
23' Желтая карточка
Намли Юнес
26' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
40' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
0:2
52' Гол
Ван Бредероде Мирон

Ход матча

13'
0:1
Лахдо Майкель
(Сугавара Юкинари)
23'
Намли Юнес
 
26'
Ван Ден Берг Дэйв
 
40'
Дрёйф Ферди
 
52'
0:2
Ван Бредероде Мирон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 217 Количество передач 271
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

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ПЕК Зволле
Ничья
АЗ Алкмаар
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1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
28
Бюрместер
Зико
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
23
Рейндерс
Элиано
10
Дрёйф
Ферди
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
ПЕК Зволле
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед

24 матча

12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
0:0
К
5:0
Э
2:2
Э
6:0
К
4:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
0.79

Среднее время на гол

112
114

Всего голов

39
14

Голов в среднем за матч

2.79
1.4

Среднее время на гол

32
64

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.96
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

45
86

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.33
Тай Леннарт 1 0.17
Веллиос Апостолос 1 0.17
Рейндерс Элиано 1 0.17
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.17
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 6 1.2
Де Вит Дани 3 (1) 0.6
Лахдо Майкель 2 0.4
Класи Йорди 1 0.2
Ван Боммел Рубен 1 0.2
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Ван Бредероде Мирон 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Лам Томас 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Ден Берг Дэйв 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Твенте
 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 22 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 4 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Твенте
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 10 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 8 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
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    • 48'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Райан Мэттью из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      ПЕК Зволле пытается что-то создать.
    • 47'
      ПЕК Зволле контролирует мяч.
    • 46'
      Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем
    • 46'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    4.60
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    7.00
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    1.73
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    Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:2 АЗ Алкмаар онлайн

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    ПЕК Зволле
    АЗ Алкмаар
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