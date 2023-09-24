Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

46' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

42' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч остановлен

40' Дрёйф Ферди получил желтую карточку от судьи

34' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

33' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

32' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

31' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лахдо Майкель не смог попасть в створ ударом издали

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

27' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Дэйви ван ден Берг получил желтую карточку от судьи

26' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Намли Юнес получил желтую карточку от судьи

21' Ван Бредероде Мирон не смог попасть в створ ударом издали

21' Лахдо Майкель пробил со штрафного прямо в стенку

19' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

15' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Сугавара Юкинари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола