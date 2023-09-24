Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Ансельмо Гарсия-Макналти получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ансельмо Гарсия-Макналти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

87' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Класи Йорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Класи Йорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Класи Йорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

78' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хорошую попытку сделал Веллиос Апостолос . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Дэйви ван ден Берг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' После проверки VAR рефери поменял решение - ПЕК Зволле не будет бить пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПЕК Зволле

64' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Класи Йорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

58' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Намли Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О Л - Ван Бредероде Мирон наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

52' Класи Йорди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рейндерс Элиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника