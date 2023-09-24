Тур: 6. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЛахдо Майкель
23' Желтая карточкаНамли Юнес
26' Желтая карточкаВан Ден Берг Дэйв
40' Желтая карточкаДрёйф Ферди
0:2
52' ГолВан Бредероде Мирон
63' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
64' Undefined phrase: football_event_Базур Рихедли
75' Желтая карточкаВан Бредероде Мирон
0:3
90' ГолПавлидис Вангелис
90'+6
Ход матча
13'
23'
40'
52'
64'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
436 Количество передач 500
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа «АЗ»
-
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед
24 матча
12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.8
0.79
Среднее время на гол
112
114
Всего голов
39
14
Голов в среднем за матч
2.79
1.4
Среднее время на гол
32
64
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.96
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
45
86
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.33
|Тай Леннарт
|1
|0.17
|Веллиос Апостолос
|1
|0.17
|Рейндерс Элиано
|1
|0.17
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.17
|Веланас Одиссеус
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|7
|1.4
|Де Вит Дани
|3 (1)
|0.6
|Лахдо Майкель
|2
|0.4
|Класи Йорди
|1
|0.2
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.2
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.2
|Поку Эрнест
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Лам Томас
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
4
27%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|22 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3