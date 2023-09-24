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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
ПЕК Зволле
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
13' Гол
Лахдо Майкель
23' Желтая карточка
Намли Юнес
26' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
40' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
0:2
52' Гол
Ван Бредероде Мирон
63' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
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Базур Рихедли
75' Желтая карточка
Ван Бредероде Мирон
0:3
90' Гол
Павлидис Вангелис
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Лахдо Майкель
(Сугавара Юкинари)
23'
Намли Юнес
 
26'
Ван Ден Берг Дэйв
 
40'
Дрёйф Ферди
 
52'
0:2
Ван Бредероде Мирон
(Класи Йорди)
54'
 
Касиус Денсо
Сугавара Юкинари
54'
 
Одгор Йенс
Лахдо Майкель
63'
 
Мёллер Вольфе Давид
63'
Веланас Одиссеус
Рейндерс Элиано
 
64'
Веллиос Апостолос
Дрёйф Ферди
 
64'
 
Базур Рихедли
71'
 
Инди Мартинс
Мёллер Вольфе Давид
75'
 
Ван Бредероде Мирон
81'
Хюйбертс Дин
Ван Полен Брам
 
83'
 
Садик Ибраим
Ван Бредероде Мирон
90'
0:3
Павлидис Вангелис
(Садик Ибраим)
90'
Ван Дер Хар Дамиан
Ансельмо Гарсия-Макналти
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 436 Количество передач 500
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
28
Бюрместер
Зико
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
23
Рейндерс
Элиано
10
Дрёйф
Ферди
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
ПЕК Зволле
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед

24 матча

12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
0:0
К
5:0
Э
2:2
Э
6:0
К
4:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
0.79

Среднее время на гол

112
114

Всего голов

39
14

Голов в среднем за матч

2.79
1.4

Среднее время на гол

32
64

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.96
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

45
86

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.33
Тай Леннарт 1 0.17
Веллиос Апостолос 1 0.17
Рейндерс Элиано 1 0.17
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.17
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 7 1.4
Де Вит Дани 3 (1) 0.6
Лахдо Майкель 2 0.4
Класи Йорди 1 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.2
Ван Боммел Рубен 1 0.2
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Садик Ибраим 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Лам Томас 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Ден Берг Дэйв 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
4
27%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Твенте
 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 22 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
15.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 4 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 10 - 3 4
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 8 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
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