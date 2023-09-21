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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Атлетико М
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 45
Атлетико М 11.1% (5)
X 15.6% (7)
Реал Мадрид 73.3% (33)
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Атлетико М
Ничья
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Атлетико М
Реал Мадрид

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
58.8%
11 побед 10 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед

50 матчей

22%
26%
52%
11 побед 13 ничьих 26 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
12 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

22%
38%
40%
11 побед 19 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

22
31

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.71
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

70
62

Голов в среднем за матч

1.4
1.24

Тотал матчей

2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
23
Больше 46%
Меньше 54%
27
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

64
72

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 0.75
Депай Мемфис 2 0.5
Льоренте Маркос 2 0.5
Корреа Анхель 1 0.25
Гризманн Антуан 1 0.25
Молина Науэль 1 0.25
Де Пауль Родриго 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Карраско Янник 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 5 1
Хоселу Санмартин 2 0.4
Вальверде Федерико 1 0.2
Винисиус Жуниор 1 0.2
Родриго 1 0.2
Гарсия Франсиско III 0 0
Кроос Тони 0 0
Алаба Давид 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Диего Симеоне 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Начо Фернандес 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
4
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реал Мадрид
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2
Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2

Результаты матчей

Атлетико М
Реал Мадрид

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
7
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
15.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Севилья
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

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    • Прогнозы 45
    Атлетико М 11.1% (5)
    X 15.6% (7)
    Реал Мадрид 73.3% (33)
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.85
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    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетико М
    11.1% (5)
    Ничья
    15.6% (7)
    Реал Мадрид
    73.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.72% (36)
    Меньше
    16.28% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    55.6% (25)
    2:1 Атлетико М
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.4% (2)
    1:3 Реал Мадрид
    4.4% (2)
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