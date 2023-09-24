Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Иван Алехо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Кадис

50' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Кадис

48' Иско Аларкон из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Удар от ворот произведет Бетис

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Миранда Хуан получил желтую карточку от судьи

45' Удар от ворот произведет Кадис

44' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бартра Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Эрнандес Хави V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

37' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Виллиан Жозе бьет со штрафного в створ, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

34' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Эрнандес Хави V навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Бетис

29' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Перес Айосе . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Бельерин Эктор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Родри Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Мере Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Макси Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Иван Алехо наказан за толчок Бартра Марк

24' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Кадис

18' Иско Аларкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Бетис

14' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Кадис

13' Родри Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Кадис

9' Удар от ворот произведет Бетис

8' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Родри Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

6' Ледесма Херемиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Наварро Роберто из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

1' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Бетис начинает с центра поля

1' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Судья начинает матч