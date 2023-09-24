  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 56087 Главный судья: Ортис Мигель
Бетис
1:1
Конец матча
Кадис
0'
38' Желтая карточка
Алехо Иван
0:1
41' Гол
Рамос Кристофер
45' Желтая карточка
Миранда Хуан
57' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1:1
60' Гол
Гидо Родригес
90' Желтая карточка
Собрино Рубен
90' Желтая карточка
Иско Аларкон
90'+8

Ход матча

38'
 
Алехо Иван
41'
0:1
Рамос Кристофер
45'
Миранда Хуан
 
46'
Эззалзули Абде
Виллиан Жозе
 
57'
 
Алькарас Рубен
60'
Гидо Родригес
1:1
61'
Гуардадо Андрес
Рока Марк
 
61'
Энрике Луис
Родри Родриго
 
61'
Абнер
Миранда Хуан
 
68'
 
Собрино Рубен
Наварро Роберто
68'
 
Рохер Марти
Макси Гомес
72'
 
Мачис Дарвин
Алехо Иван
87'
Руибаль Айтор
Бельерин Эктор
 
88'
 
Эрнандес Луис
Мере Хорхе
88'
 
Куаме Роминигуе
Эскаланте Гонсало
90'
 
Собрино Рубен
90'
Иско Аларкон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 244 Количество передач 147
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Бетис 87.7% (107)
X 8.2% (10)
Кадис 4.1% (5)
0
выиграет Бетис, со счетом 2:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
15
Бартра
Марк
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
17
Родри
Родриго
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
22
Мере
Хорхе
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
27
Наварро
Роберто
25
Макси
Гомес
16
Рамос
Кристофер
Бетис
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Кадис

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
КК
3:5
КК
1:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.14

Среднее время на гол

112
78

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.5
Перес Айосе 1 0.17
Иско Аларкон 1 0.17
Гидо Родригес 1 0.17
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 2 0.33
Мачис Дарвин 2 (1) 0.33
Эрнандес Луис 1 0.17
Сан Эметерио Феде 1 0.17
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 4 0
Иско Аларкон 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Абнер 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 3 0
Хименес Фали 3 0
Алехо Иван 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Собрино Рубен 2 0
Эрнандес Луис 2 0
Эрнандес Хави V 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Макси Гомес 1 0
Рамос Кристофер 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0
Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0

Результаты матчей

Бетис
Кадис

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бетис
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
10.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
16.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
13.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 4
Альмерия Аррибас Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Оооо... вот это был удар! Перес Айосе должен был забить с этой позиции.
    • 95'
      Перес Айосе нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.
    • 95'
      Энрике Луис IX из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Иско Аларкон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Руибаль Айтор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Бетис начинает контратаку
    • 92'
      Эрнандес Хави V навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Эрнандес Хави V из команды Кадис подал угловой слева.
    • 92'
      Энрике Луис IX из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Гидо Родригес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Бетис 87.7% (107)
    X 8.2% (10)
    Кадис 4.1% (5)
    0
    выиграет Бетис, со счетом 2:0
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бетис 1:1 Кадис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Кадис

    Исход игры
    Бетис
    87.7% (107)
    Ничья
    8.2% (10)
    Кадис
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (53)
    Меньше
    56.2% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    48.76% (59)
    Нет
    51.24% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    36.1% (44)
    1:0 Бетис
    32.8% (40)
    2:0 Бетис
    13.9% (17)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    1:2 Кадис
    2.5% (3)
    0:1 Кадис
    1.6% (2)
    3:0 Бетис
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     