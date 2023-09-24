Тур: 6. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12865 Главный судья: Фигероа Хорхе
1:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолСорлот Александр
1:1
16' ГолПерес Кике
18' Желтая карточкаГарсия Альваро
62' Желтая карточкаМорено Альберто
63' Желтая карточкаКамелло Серхио
73' Желтая карточкаКомесанья Санти
77' Вторая желтая карточкаМорено Альберто
90'+6
Ход матча
15'
16'
1:1
18'
62'
63'
70'
73'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
6 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
256 Количество передач 404
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
14
Перес
Кике
23
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Вильярреал
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
126
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
2.43
2.25
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.87
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.33
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.17
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.17
|Сисс Пате
|1
|0.17
|Перес Кике
|1
|0.17
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.17
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.67
|Морено Херард
|2
|0.33
|Баэна Алехандро
|1
|0.17
|Куэнка Хорхе
|1
|0.17
|Фойт Хуан
|1
|0.17
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Эрнандес Аридане
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комесанья Санти
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
2
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вильярреал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
4
36%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4
Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Вильярреал
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|19.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|4
|Альмерия
|Аррибас Серхио
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Вильярреал
Исход игры
Райо Вальекано
25.6% (31)
Ничья
39.7% (48)
Вильярреал
34.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (42)
1:2 Вильярреал
22.3% (27)
2:1 Райо Вальекано
14% (17)
1:0 Райо Вальекано
7.4% (9)
0:1 Вильярреал
5% (6)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:1 Райо Вальекано
2.5% (3)
2:3 Вильярреал
2.5% (3)
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