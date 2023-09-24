Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Бебе Тьягу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Камелло Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

87' Оооо... вот это был удар! Сорлот Александр должен был забить с этой позиции.

87' Сорлот Александр нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

87' Фойт Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Фойт Хуан из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Сисс Пате пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

84' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Оооо... вот это был удар! Пино Йереми должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Пино Йереми . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Манди Аисса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Манди Аисса из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Вильярреал

80' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Ох, нехорошо это выглядит. Баэна Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Баэна Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Вильярреал

74' Оооо... вот это был удар! Трехо Оскар должен был забить с этой позиции.

74' Трехо Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи

72' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Пино Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Баэна Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Баэна Алехандро из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Хорошую попытку сделал Тригерос Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Рефери не любит споров - именно за это Камелло Серхио сейчас получил желтую

62' Морено Альберто получил желтую карточку от судьи

61' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

50' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сегодняшная посещаемость составляет 12865 болельщиков

48' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Комесанья Санти не смог попасть в створ ударом издали

46' Морено Альберто из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.