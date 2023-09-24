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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 12865 Главный судья: Фигероа Хорхе
Райо Вальекано
1:1
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
15' Гол
Сорлот Александр
1:1
16' Гол
Перес Кике
18' Желтая карточка
Гарсия Альваро
62' Желтая карточка
Морено Альберто
63' Желтая карточка
Камелло Серхио
73' Желтая карточка
Комесанья Санти
77' Вторая желтая карточка
Морено Альберто
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Сорлот Александр
(Баэна Алехандро)
16'
Перес Кике
(Рауль де Томас)
1:1
18'
Гарсия Альваро
 
56'
 
Тригерос Мануэль
Морено Херард
60'
Де Фрутос Хорхе
Паласон Иси
 
60'
Камелло Серхио
Рауль де Томас
 
62'
 
Морено Альберто
63'
Камелло Серхио
 
69'
Трехо Оскар
Перес Кике
 
70'
Сисс Пате
Лопес Унаи
 
73'
 
Комесанья Санти
76'
 
Моралес Луис
Баэна Алехандро
76'
 
Капу Этьен
Комесанья Санти
77'
 
Морено Альберто
88'
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
 
89'
 
Carlos Romero
Пино Йереми

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 6 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 256 Количество передач 404
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Райо Вальекано 25.6% (31)
X 39.7% (48)
Вильярреал 34.7% (42)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
11
Сорлот
Александр
7
Морено
Херард
Райо Вальекано
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Вильярреал

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:5
ЛЛ
2:0
КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
126

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

2.43
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.87
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 (2) 0.33
Гарсия Альваро Ривера 1 0.17
Де Фрутос Хорхе 1 0.17
Сисс Пате 1 0.17
Перес Кике 1 0.17
Нтекья Ранди 1 (1) 0.17
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.67
Морено Херард 2 0.33
Баэна Алехандро 1 0.17
Куэнка Хорхе 1 0.17
Фойт Хуан 1 0.17
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Рауль де Томас 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Паласон Иси 2 0
Эрнандес Аридане 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Балью Иван 1 0
Лопес Унаи 1 0
Перес Кике 1 0
Валентин Оскар 1 0
Камелло Серхио 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комесанья Санти 3 0
Морено Альберто 1 1
Баэна Алехандро 2 0
Террац Рамон 2 0
Педраса Альфонсо 0 1
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Бреретон Бен 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Пино Йереми 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
2
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вильярреал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
4
36%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4
Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Вильярреал

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Кадис
 1:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
Бетис
 0:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Гранада
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 6 0 3 3 1 - 4 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Бетис
 0:1 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
12.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Гранада
 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Кадис
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Бетис
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Гранада
 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 4
Альмерия Аррибас Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Весь список
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    Прогнозы 121
    Райо Вальекано 25.6% (31)
    X 39.7% (48)
    Вильярреал 34.7% (42)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Райо Вальекано
    25.6% (31)
    Ничья
    39.7% (48)
    Вильярреал
    34.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.31% (57)
    Меньше
    51.69% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (42)
    1:2 Вильярреал
    22.3% (27)
    2:1 Райо Вальекано
    14% (17)
    1:0 Райо Вальекано
    7.4% (9)
    0:1 Вильярреал
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Райо Вальекано
    2.5% (3)
    2:3 Вильярреал
    2.5% (3)
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