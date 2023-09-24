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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 24848 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Лас-Пальмас
1:0
Конец матча
Гранада
0'
7' Желтая карточка
Гумбау Херард
39' Желтая карточка
Мармол Мика
39' Желтая карточка
Суарес Алехандро
43' Желтая карточка
Араухо Хулиан
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Перроне Максимо
58' Вторая желтая карточка
Мармол Мика
58' Желтая карточка
Мфулу Оменуке
70' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
80' Желтая карточка
Каба Сори
82' Желтая карточка
Санчес Рикард
89' Желтая карточка
Альваро Фернандес
1:0
90' Гол
Родригес Кирьян
90'+7

Ход матча

7'
 
Гумбау Херард
39'
Мармол Мика
 
39'
Суарес Алехандро
 
43'
Араухо Хулиан
 
46'
Парк Марвин
Пехиньо Франсиско
 
53'
Перроне Максимо
 
58'
Мармол Мика
 
58'
Мфулу Оменуке
 
60'
Коко Сауль
Перроне Максимо
 
64'
 
Вильяр Гонсало
Гумбау Херард
66'
Муньос Хави
Виера Хонатан
 
66'
Каба Сори
Мунир Эль-Хаддади
 
70'
 
Вильяр Гонсало
73'
 
Виктор Диас
Торренте Рауль
73'
 
Альваро Фернандес
Нева Карлос
73'
 
Сарагоса Брайан
Мелендо Оскар
80'
Каба Сори
 
81'
 
Дьедиу Фамара
Бое Лукас
82'
 
Санчес Рикард
89'
 
Альваро Фернандес
90'
Эррера Кристиан
Луаодис Энзо
 
90'
Родригес Кирьян
(Каба Сори)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 6
  • 13 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 291 Количество передач 127
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лас-Пальмас 45.9% (56)
X 39.3% (48)
Гранада 14.8% (18)
0
выиграет Гранада, со счетом 0:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
24
Пехиньо
Франсиско
20
Родригес
Кирьян
8
Перроне
Максимо
12
Луаодис
Энзо
21
Виера
Хонатан
17
Мунир
Эль-Хаддади
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
21
Мелендо
Оскар
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
10
Пуэртас
Антонио
Лас-Пальмас
4-5-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Лас-Пальмас
Гранада

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
1:1
С
2:2
П
1:0
П
5:1
П
3:2
П
4:1
С
5:2
С
1:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2.55
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 1 0.17
Виера Хонатан 1 (1) 0.17
Каба Сори 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 2 0.33
Сарагоса Брайан 2 0.33
Узуни Мюрто 2 (1) 0.33
Рубио Мигель 1 0.17
Омородион Сэмюэль 1 0.17
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 2 1
Родригес Кирьян 3 0
Араухо Хулиан 2 0
Кардона Серхи 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Каба Сори 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Микель Игнаси 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Вильяр Гонсало 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Торренте Рауль 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Пако Лопес 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Лас-Пальмас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

0
3
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

4
17
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
75%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1
Гранада
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2
Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Гранада

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 100%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
10.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
16.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
13.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 4
Альмерия Аррибас Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 96'
    Пуэртас Антонио не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Суарес Алехандро из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лас-Пальмас 45.9% (56)
    X 39.3% (48)
    Гранада 14.8% (18)
    0
    выиграет Гранада, со счетом 0:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Гранада

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    45.9% (56)
    Ничья
    39.3% (48)
    Гранада
    14.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.58% (37)
    Меньше
    69.42% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    65.29% (79)
    Нет
    34.71% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:0 Лас-Пальмас
    23% (28)
    2:1 Лас-Пальмас
    19.7% (24)
    1:2 Гранада
    8.2% (10)
    0:1 Гранада
    6.6% (8)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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