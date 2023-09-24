Тур: 6. Стадион: Гран Канария. Зрители: 24848 Главный судья: Де Бургос Рикардо
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГумбау Херард
39' Желтая карточкаМармол Мика
39' Желтая карточкаСуарес Алехандро
43' Желтая карточкаАраухо Хулиан
53' Undefined phrase: football_event_Перроне Максимо
58' Вторая желтая карточкаМармол Мика
58' Желтая карточкаМфулу Оменуке
70' Желтая карточкаВильяр Гонсало
80' Желтая карточкаКаба Сори
82' Желтая карточкаСанчес Рикард
89' Желтая карточкаАльваро Фернандес
1:0
90' ГолРодригес Кирьян
90'+7
Ход матча
39'
39'
43'
53'
58'
58'
70'
80'
82'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 6
-
13 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
291 Количество передач 127
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
-
19 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Гранада
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.55
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
35
90
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|1
|0.17
|Виера Хонатан
|1 (1)
|0.17
|Каба Сори
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|2
|0.33
|Сарагоса Брайан
|2
|0.33
|Узуни Мюрто
|2 (1)
|0.33
|Рубио Мигель
|1
|0.17
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.17
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|2
|1
|Родригес Кирьян
|3
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Микель Игнаси
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
|Пако Лопес
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Лас-Пальмас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
0
3
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Пропущено
4
17
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
75%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1
Гранада
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2
Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Гранада
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 100%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|4
|Альмерия
|Аррибас Серхио
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Гранада
Исход игры
Лас-Пальмас
45.9% (56)
Ничья
39.3% (48)
Гранада
14.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.58% (37)
Меньше
69.42% (84)
Обе команды забьют
Да
65.29% (79)
Нет
34.71% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
1:0 Лас-Пальмас
23% (28)
2:1 Лас-Пальмас
19.7% (24)
1:2 Гранада
8.2% (10)
0:1 Гранада
6.6% (8)
0:0 Ничья
4.1% (5)
3:1 Лас-Пальмас
1.6% (2)
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