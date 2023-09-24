Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Матч возобновлен

43' Араухо Хулиан получил желтую карточку от судьи

43' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Узуни Мюрто получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Узуни Мюрто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

39' Суарес Алехандро получил желтую карточку от судьи

39' Мармол Мика получил желтую карточку от судьи

38' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Гранада

36' Пехиньо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Гранада

34' Виера Хонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Перроне Максимо нанес удар головой, но Андре Феррейра спокойно отбил мяч.

27' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Гранада

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гранада

21' Перроне Максимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Гранада

17' Виера Хонатан наказан за толчок Рикар Санчес

15' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мелендо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

11' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

7' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

6' Кардона Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Луаодис Энзо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Гранада

3' Перроне Максимо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Мунир Эль-Хаддади создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля