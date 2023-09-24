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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 29453 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Реал Сосьедад
4:3
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
2' Гол
Кубо Такефуса
19' Желтая карточка
Рико Диего
1:1
39' Гол
Аленья Карлес
45' Желтая карточка
Браис Мендес
45' Желтая карточка
Муньос Айхен
45' Желтая карточка
Ремиро Алехандро
1:2
45' Пенальти
Майораль Борха
49' Желтая карточка
Дамиан Суарес
2:2
61' Пенальти
Оярсабаль Микель
3:2
66' Гол
Браис Мендес
4:2
88' Гол
Оярсабаль Микель
4:3
90' Гол
Латаса Хуан
90'+10

Ход матча

2'
Кубо Такефуса
(Браис Мендес)
1:0
19'
 
Рико Диего
39'
1:1
Аленья Карлес
(Рико Диего)
45'
Браис Мендес
 
45'
Муньос Айхен
 
45'
Ремиро Алехандро
 
45'
1:2
Майораль Борха
46'
 
Латаса Хуан
Майораль Борха
49'
 
Дамиан Суарес
58'
Субименди Мартин
Урко Гонсалес
 
58'
Оярсабаль Микель
Умар Садик
 
58'
Мерино Микель
Туррьентес Беньят
 
61'
Оярсабаль Микель
2:2
66'
Браис Мендес
3:2
68'
 
Арамбарри Мауро
Кармона Хосе Анхель
68'
 
Гринвуд Мэйсон
Дьене Даконам
69'
Чо Мохамед-Али
Барренечеа Андер
 
78'
 
Оскар Родригес
Мата Хайме
78'
 
Лосано Энтони
Аленья Карлес
83'
Пачеко Хон
Субельдия Игор
 
88'
Оярсабаль Микель
(Мерино Микель)
4:2
90'
4:3
Латаса Хуан
(Рико Диего)

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 393 Количество передач 201
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Реал Сосьедад 87.3% (110)
X 10.3% (13)
Хетафе 2.4% (3)
0
выиграет Хетафе, со счетом 1:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
14
Кубо
Такефуса
26
Урко
Гонсалес
22
Туррьентес
Беньят
7
Барренечеа
Андер
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
18
Кармона
Хосе
Анхель
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
Реал Сосьедад
4-4-2
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Хетафе

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
98

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.21
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

74
86

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 4 0.67
Барренечеа Андер 3 0.5
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.33
Браис Мендес 1 0.17
Субименди Мартин 1 0.17
Мерино Микель 0 0
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 3 (2) 0.5
Аленья Карлес 1 0.17
Митрович Стефан 1 0.17
Максимович Неманья 1 0.17
Латаса Хуан 1 0.17
Кармона Хосе Анхель 1 0.17
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Браис Мендес 2 0
Мерино Микель 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Траоре Амари 1 0
Субельдия Игор 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Стефан 3 0
Дьене Даконам 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Латаса Хуан 3 0
Мата Хайме 1 1
Сория Давид 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Майораль Борха 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Анхилери Фабрисио 0 1
Лосано Энтони 1 0
Рико Диего 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альварес Гастон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
4
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
5
63%
2
22%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
33%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0
Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Хетафе

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
9.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
12.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вильярреал
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
17.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Альмерия Аррибас Серхио 4
Атлетик Б Уильямс Иньяки 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    После классного второго тайма Реал Сосьедад совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Реал Сосьедад: 61%, Хетафе: 39%.
  • 99'
    Гринвуд Мэйсон пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем
  • 99'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 99'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Хетафе пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Реал Сосьедад 87.3% (110)
    X 10.3% (13)
    Хетафе 2.4% (3)
    0
    выиграет Хетафе, со счетом 1:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 4:3 Хетафе

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    87.3% (110)
    Ничья
    10.3% (13)
    Хетафе
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.93% (58)
    Меньше
    52.07% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (66)
    Нет
    45.45% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    38.9% (49)
    1:0 Реал Сосьедад
    20.6% (26)
    2:0 Реал Сосьедад
    20.6% (26)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Хетафе
    1.6% (2)
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