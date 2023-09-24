Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

56' Это был отличный перфоманс от команды Хетафе , есть о чем петь фанатам в перерыве.

56' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

56' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Хетафе

53' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ох, нехорошо это выглядит. Майораль Борха получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Майораль Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Г О О О О О Л - Майораль Борха из команды Хетафе забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Алекс Ремиро прыгнул вправо!

49' Рефери не любит споров - именно за это Ремиро Алехандро сейчас получил желтую

48' Рефери не любит споров - именно за это Муньос Айхен сейчас получил желтую

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Хетафе пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

47' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Г О О О О О О Л - Аленья Карлес из команды Хетафе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

39' Рико Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Митрович Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Умар Садик получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Митрович Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Умар Садик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Максимович Неманья нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

32' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

25' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Рико Диего получил желтую карточку от судьи

19' Хорошую попытку сделал Умар Садик . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Майораль Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Г О О О О Л - Кубо Такефуса забивает с левой ноги!

2' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

1' Майораль Борха пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля