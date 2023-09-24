Тур: 6. Стадион: Реале Арена. Зрители: 29453 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
4:3
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКубо Такефуса
19' Желтая карточкаРико Диего
1:1
39' ГолАленья Карлес
45' Желтая карточкаБраис Мендес
45' Желтая карточкаМуньос Айхен
45' Желтая карточкаРемиро Алехандро
1:2
45' ПенальтиМайораль Борха
49' Желтая карточкаДамиан Суарес
2:2
61' ПенальтиОярсабаль Микель
3:2
66' ГолБраис Мендес
4:2
88' ГолОярсабаль Микель
4:3
90' ГолЛатаса Хуан
90'+10
Ход матча
2'
1:0
19'
39'
1:1
45'
45'
45'
45'
1:2
49'
61'
2:2
66'
3:2
88'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
393 Количество передач 201
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Хетафе
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
98
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.21
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
74
86
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|4
|0.67
|Барренечеа Андер
|3
|0.5
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.33
|Браис Мендес
|1
|0.17
|Субименди Мартин
|1
|0.17
|Мерино Микель
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|3 (2)
|0.5
|Аленья Карлес
|1
|0.17
|Митрович Стефан
|1
|0.17
|Максимович Неманья
|1
|0.17
|Латаса Хуан
|1
|0.17
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.17
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Браис Мендес
|2
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Мата Хайме
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|0
|1
|Лосано Энтони
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альварес Гастон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
4
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
5
63%
2
22%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
33%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0
Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Хетафе
Точный счет
1:1
2 раза 50%
4:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
24
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|12.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Альмерия
|Аррибас Серхио
|4
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|3 (2)
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 4:3 Хетафе
Исход игры
Реал Сосьедад
87.3% (110)
Ничья
10.3% (13)
Хетафе
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.93% (58)
Меньше
52.07% (63)
Обе команды забьют
Да
54.55% (66)
Нет
45.45% (55)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
38.9% (49)
1:0 Реал Сосьедад
20.6% (26)
2:0 Реал Сосьедад
20.6% (26)
1:1 Ничья
7.1% (9)
3:1 Реал Сосьедад
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Хетафе
1.6% (2)
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