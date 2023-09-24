  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Гавр
2:1
Конец матча
Клермон
0'
1:0
4' Гол
Алиуи Набиль
2:0
7' Гол
Байо Мохамед
22' Желтая карточка
Гастьен Йоан
2:1
45' Гол
Конате Шейк
48' Желтая карточка
Санганте Аруна
50' Желтая карточка
Десма Артур
52' Желтая карточка
Николсон Шамар
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Льорис Готье
85' Желтая карточка
Сейду Алиду
90'+6

Ход матча

4'
Алиуи Набиль
(Касимир Хосуэ)
1:0
7'
Байо Мохамед
(Касимир Хосуэ)
2:0
22'
 
Гастьен Йоан
45'
2:1
Конате Шейк
(Николсон Шамар)
48'
Санганте Аруна
 
50'
Десма Артур
 
52'
 
Николсон Шамар
73'
 
Зеффан Мехди
Конате Шейк
74'
 
Рашани Эльбасан
Гастьен Йоан
74'
Логбо Энди
Байо Мохамед
 
74'
Сабби Эммануэль
Алиуи Набиль
 
77'
Льорис Готье
 
82'
Эль-Хаджам Уалид
Касимир Хосуэ
 
83'
 
Киэ Грежон
Чам Мухаммед
83'
 
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
83'
Н'диайе Рассул
Кечта Яссин
 
85'
 
Сейду Алиду
88'
Мбемба Нолан
Кузяев Далер
 
89'
 
Бутубба Биляль
Аллевина Джим

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 292 Количество передач 631
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Гавр 74.2% (92)
X 18.5% (23)
Клермон 7.3% (9)
0
выиграет Гавр, со счетом 2:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
23
Касимир
Хосуэ
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
10
Алиуи
Набиль
9
Байо
Мохамед
14
Кузяев
Далер
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
36
Сейду
Алиду
12
Гоналон
Максим
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
10
Чам
Мухаммед
Гавр
4-4-2
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Гавр
Клермон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
3 победы 15 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
3:0
Л2
0:1
Л2
1:3
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
1:3
Л2
2:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.73

Среднее время на гол

108
122

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

71
98

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.07
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

83
110

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.67
Кузяев Далер 2 0.33
Льорис Готье 1 0.17
Мбемба Нолан 1 0.17
Грандсир Самуэль 1 0.17
Байо Мохамед 1 0.17
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.17
Ожье Флоран 1 0.17
Ветеска Матеуш 1 0.17
Конате Шейк 1 0.17
Киэ Грежон 1 (1) 0.17
Николсон Шамар 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Санганте Аруна 2 0
Десма Артур 1 0
Байо Мохамед 1 0
Касимир Хосуэ 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 2 0
Гастьен Йоан 1 0
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0

Результаты матчей

Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
0
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
33%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2
Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0
Клермон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0
Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1

Результаты матчей

Гавр
Клермон

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гавр
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Ренн
 0:0 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
16.
Ланс
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Ренн
 0:0 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Ренн
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
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Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Ланс Гради Жонатан 3
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Гавр не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гавр: 32%, Клермон: 68%.
  • 96'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 95'
    Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Гавр 74.2% (92)
    X 18.5% (23)
    Клермон 7.3% (9)
    0
    выиграет Гавр, со счетом 2:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 2:1 Клермон

    Исход игры
    Гавр
    74.2% (92)
    Ничья
    18.5% (23)
    Клермон
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.16% (49)
    Меньше
    59.84% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    55.74% (68)
    Нет
    44.26% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Гавр
    35.5% (44)
    2:1 Гавр
    31.5% (39)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    1:2 Клермон
    5.6% (7)
    2:0 Гавр
    4% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Клермон
    1.6% (2)
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