Тур: 6. Стадион: Осеан. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
1:0
4' ГолАлиуи Набиль
2:0
7' ГолБайо Мохамед
22' Желтая карточкаГастьен Йоан
2:1
45' ГолКонате Шейк
48' Желтая карточкаСанганте Аруна
50' Желтая карточкаДесма Артур
52' Желтая карточкаНиколсон Шамар
77' Undefined phrase: football_event_Льорис Готье
85' Желтая карточкаСейду Алиду
90'+6
Ход матча
4'
1:0
7'
2:0
22'
45'
2:1
48'
50'
52'
77'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
292 Количество передач 631
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
10
Алиуи
Набиль
14
Кузяев
Далер
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кузяев ДалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Логбо ЭндиНападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
33 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Клермон
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
3 победы 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.73
Среднее время на гол
108
122
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
71
98
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.07
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
83
110
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.67
|Кузяев Далер
|2
|0.33
|Льорис Готье
|1
|0.17
|Мбемба Нолан
|1
|0.17
|Грандсир Самуэль
|1
|0.17
|Байо Мохамед
|1
|0.17
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|1
|0.17
|Ожье Флоран
|1
|0.17
|Ветеска Матеуш
|1
|0.17
|Конате Шейк
|1
|0.17
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.17
|Николсон Шамар
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Санганте Аруна
|2
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Касимир Хосуэ
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|2
|0
|Гастьен Йоан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
0
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
33%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2
Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0
Клермон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0
Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1
Результаты матчей
Гавр
Клермон
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гавр
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Ланс
|Гради Жонатан
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 2:1 Клермон
Исход игры
Гавр
74.2% (92)
Ничья
18.5% (23)
Клермон
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.16% (49)
Меньше
59.84% (73)
Обе команды забьют
Да
55.74% (68)
Нет
44.26% (54)
Популярный счёт
1:0 Гавр
35.5% (44)
2:1 Гавр
31.5% (39)
1:1 Ничья
16.1% (20)
1:2 Клермон
5.6% (7)
2:0 Гавр
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:1 Клермон
1.6% (2)
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