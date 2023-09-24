Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Логбо Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

89' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Кечта Яссин уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye

82' Касимир Хосуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хорошую попытку сделал Зеффан Мехди . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Чам Мухаммед решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Клермон не будет бить пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон

77' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Гавр

75' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

74' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Гоналон Максим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

71' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Касимир Хосуэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Касимир Хосуэ из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

67' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Клермон

65' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

64' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

53' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Николсон Шамар получил желтую карточку от судьи

51' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Судье надоело, что Десма Артур тянет время и он наказал его горчичником

49' Гоналон Максим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Санганте Аруна получил желтую карточку от судьи

48' Гоналон Максим пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

47' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.