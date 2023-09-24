Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ренн

44' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

44' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Салах Ибрагим пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

40' Удар от ворот произведет Ренн

40' Силла Иссиага из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет Ренн

34' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Йылдырым Бертуг получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Трюффер Адриен не смог попасть в створ ударом издали

31' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Ренн

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Ренн

22' Удар от ворот произведет Монпелье

20' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

20' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хорошую попытку сделал Салах Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

12' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Салах Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Монпелье

4' Салах Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали

3' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля