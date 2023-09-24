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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Монпелье
0:0
Конец матча
Ренн
0'
31' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
77' Желтая карточка
Шотар Жорис
90' Желтая карточка
Ферри Жордан
90'+6

Ход матча

31'
 
Йылдырым Бертуг
64'
 
Ридер Фабиан
Дуэ Дезире
64'
 
Гуйри Амин
Йылдырым Бертуг
73'
Аль-Тамари Мусса
Фаяд Халил
 
74'
 
Ле Фе Энцо
Салах Ибрагим
74'
 
Дуэ Гела
Ассиньон Лоренс
77'
Шотар Жорис
 
80'
Делайе Саша
Хазри Вахби
 
80'
Йебоа Келвин
Адамс Акор
 
80'
 
Сантамария Батист
Ле Фе Энцо
90'
Ферри Жордан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 299 Количество передач 521
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Монпелье 19% (23)
X 45.5% (55)
Ренн 35.5% (43)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
22
Фаяд
Халил
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
11
Блас
Людовик
33
Дуэ
Дезире
34
Салах
Ибрагим
99
Йылдырым
Бертуг
Монпелье
4-2-3-1
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Ренн

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.8

Среднее время на гол

66
112

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.6
0.86

Среднее время на гол

56
105

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

1.48
0.83

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.5
Аль-Тамари Мусса 3 0.5
Норден Арно 2 0.33
Хазри Вахби 1 0.17
Саванье Тежи 0 0
Сако Фалае 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.5
Ассиньон Лоренс 1 0.17
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.17
Блас Людовик 1 0.17
Гуйри Амин 1 0.17
Доку Жереми 1 0.17
Ву Кристофер 1 0.17
Мюинга Арно 1 0.17

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 3 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Леруа Лео 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 2 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Омари Вармед 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
9
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4
Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2
Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0

Результаты матчей

Монпелье
Ренн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
16.
Ланс
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Ланс Гради Жонатан 3
Ланс Медина Факундо 3
Монпелье Шотар Жорис 3
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Монпелье 19% (23)
    X 45.5% (55)
    Ренн 35.5% (43)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Монпелье 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ренн

    Исход игры
    Монпелье
    19% (23)
    Ничья
    45.5% (55)
    Ренн
    35.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (50)
    1:2 Ренн
    22.3% (27)
    0:1 Ренн
    9.9% (12)
    1:0 Монпелье
    9.9% (12)
    2:1 Монпелье
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:2 Ренн
    2.5% (3)
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