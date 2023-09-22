Тур: 6. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Делажо Вилли
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Жак Абардонадо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Марсель
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
37 матчей
64.9%
10.8%
24.3%
24 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.9%
32.4%
21.7%
17 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.2%
45.9%
10.9%
16 побед 17 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.84
1.89
Среднее время на гол
48
47
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.28
0.68
Среднее время на гол
70
131
Всего голов
58
47
Голов в среднем за матч
1.57
1.27
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|1.4
|Асенсио Марко
|2
|0.4
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|Фабиан Руис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Коло-Муани Рандаль
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|2
|0.4
|Оливейра Витор
|2
|0.4
|МБемба Шансель
|1
|0.2
|Унаи Аззедин
|1
|0.2
|Согло Эмран
|1
|0.2
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Арит Амин
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1
Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0
Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1
Результаты матчей
ПСЖ
Марсель
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Ляказетт Александр
|1 1
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
Исход игры
ПСЖ
79.1% (34)
Ничья
16.3% (7)
Марсель
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (33)
Меньше
21.43% (9)
Обе команды забьют
Да
85.71% (36)
Нет
14.29% (6)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
55.8% (24)
2:2 Ничья
9.3% (4)
2:0 ПСЖ
7% (3)
1:0 ПСЖ
7% (3)
1:1 Ничья
7% (3)
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