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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
 
Позже
Марсель
Прогнозы 43
ПСЖ 79.1% (34)
X 16.3% (7)
Марсель 4.7% (2)
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ПСЖ
Марсель

История личных встреч

ПСЖ
Марсель

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

37 матчей

64.9%
10.8%
24.3%
24 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.9%
32.4%
21.7%
17 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.2%
45.9%
10.9%
16 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Голы

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.84
1.89

Среднее время на гол

48
47

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.28
0.68

Среднее время на гол

70
131

Всего голов

58
47

Голов в среднем за матч

1.57
1.27

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (2) 1.4
Асенсио Марко 2 0.4
Хакими Ашраф 1 0.2
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Коло-Муани Рандаль 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 2 0.4
Оливейра Витор 2 0.4
МБемба Шансель 1 0.2
Унаи Аззедин 1 0.2
Согло Эмран 1 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 0 0
Верету Жордан 0 0
Арит Амин 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Верету Жордан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1
Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0
Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1

Результаты матчей

ПСЖ
Марсель

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
11.
Гавр
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Лорьян
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
4.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Ляказетт Александр 1 1
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

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    • Прогнозы 43
    ПСЖ 79.1% (34)
    X 16.3% (7)
    Марсель 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Марсель
    5.20
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель

    Исход игры
    ПСЖ
    79.1% (34)
    Ничья
    16.3% (7)
    Марсель
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (33)
    Меньше
    21.43% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    55.8% (24)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    2:0 ПСЖ
    7% (3)
    1:0 ПСЖ
    7% (3)
    1:1 Ничья
    7% (3)
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