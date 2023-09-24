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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ланс
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
33' Гол
Хелаберт Сесар
1:1
45' Гол
Саид Уэсли
54' Желтая карточка
Гради Жонатан
69' Желтая карточка
Доннум Арон
75' Желтая карточка
Вахи Элю
2:1
84' Гол
Гилавоги Морган
90'+8

Ход матча

33'
0:1
Хелаберт Сесар
(Даллинга Тийс)
45'
Саид Уэсли
(Сотока Флориан)
1:1
46'
 
Доннум Арон
Каманзи Уоррен
54'
Гради Жонатан
 
58'
 
Коста Логан
Кебен Кевин
59'
 
Магри Франк
Даллинга Тийс
63'
Мачадо Дейвер
Франковски Пшемыслав
 
63'
Вахи Элю
Саид Уэсли
 
63'
Гилавоги Морган
Диуф Энди
 
67'
 
Сьерро Венсан
Генро Денис
69'
 
Доннум Арон
75'
Вахи Элю
 
77'
Эль Айнауи Нейл
Томассон Адриен
 
78'
 
Беграуи Янис
Хелаберт Сесар
84'
Гилавоги Морган
(Вахи Элю)
2:1
85'
Фюльжени Анжело
Сотока Флориан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 546 Количество передач 354
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Ланс 56.8% (71)
X 28% (35)
Тулуза 15.2% (19)
0
выиграет Тулуза, со счетом 0:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
28
Томассон
Адриен
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
23
Диарра
Мусса
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
12
Каманзи
Уоррен
20
Шмидт
Никлас
24
Кассерес
Кристиан
5
Генро
Денис
11
Хелаберт
Сесар
9
Даллинга
Тийс
Ланс
3-4-3
Тулуза
4-4-1-1

История личных встреч

Ланс
Тулуза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
101

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 0.33
Гилавоги Морган 2 0.33
Сотока Флориан 1 0.17
Саид Уэсли 1 0.17
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0
Вахи Элю 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 (1) 0.5
Хелаберт Сесар 1 0.17
Николайсен Расмус 1 0.17
Магри Франк 1 0.17
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Даллинга Тийс 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 3 0
Медина Факундо 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Вахи Элю 2 0
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Франк Эз 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 2 0
Деслер Миккел 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Доннум Арон 1 0
Коста Логан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
3
Ланс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
25%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1
Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0
Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1

Результаты матчей

Ланс
Тулуза

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ланс
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Гавр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Ренн
 0:0 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
16.
Ланс
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Ренн
 0:0 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Ренн
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Ланс Гради Жонатан 3
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Беграуи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Доннум Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 96'
    Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 95'
    Коста Логан из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Тулуза: 38%.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Ланс 56.8% (71)
    X 28% (35)
    Тулуза 15.2% (19)
    0
    выиграет Тулуза, со счетом 0:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:1 Тулуза

    Исход игры
    Ланс
    56.8% (71)
    Ничья
    28% (35)
    Тулуза
    15.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.28% (56)
    Меньше
    53.72% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    70.25% (85)
    Нет
    29.75% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    31.2% (39)
    1:1 Ничья
    24% (30)
    1:0 Ланс
    16% (20)
    1:2 Тулуза
    7.2% (9)
    0:1 Тулуза
    4.8% (6)
    2:0 Ланс
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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