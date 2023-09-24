Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Ланс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!

47' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Тулуза

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

44' Назначен штрафной. Пострадал Guillaume Restes, его свалил Саид Уэсли

44' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

44' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Абдул-Самед Салис из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

40' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

40' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

37' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Тулуза

35' Хелаберт Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Команда Тулуза забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Хелаберт Сесар из команды Тулуза

33' Даллинга Тийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Генро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Удар от ворот произведет Ланс

26' Генро Денис не смог попасть в створ ударом издали

25' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Тулуза

21' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

21' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Агилар Рубен и попал в каркас ворот!

21' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Агилар Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

20' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хелаберт Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Агилар Рубен из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Саид Уэсли наказан за толчок Муса Диарра

13' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ланс

9' Удар от ворот произведет Ланс

9' Удар от ворот произведет Тулуза

8' Муса Диарра успешно блокирует удар.

7' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хелаберт Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Муса Диарра успешно блокирует удар.

2' Удар от ворот произведет Тулуза

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Томассон Адриен и попал в перекладину!

2' Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тулуза начинает с центра поля