Тур: 6. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Хадж Хаким
0'
0:1
33' ГолХелаберт Сесар
1:1
45' ГолСаид Уэсли
54' Желтая карточкаГради Жонатан
69' Желтая карточкаДоннум Арон
75' Желтая карточкаВахи Элю
2:1
84' ГолГилавоги Морган
90'+8
Ход матча
33'
0:1
45'
1:1
54'
63'
69'
75'
84'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
546 Количество передач 354
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
23
Диарра
Мусса
20
Шмидт
Никлас
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
-
15 Кортес ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ланс
Тулуза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
101
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|2
|0.33
|Гилавоги Морган
|2
|0.33
|Сотока Флориан
|1
|0.17
|Саид Уэсли
|1
|0.17
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
|Вахи Элю
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.5
|Хелаберт Сесар
|1
|0.17
|Николайсен Расмус
|1
|0.17
|Магри Франк
|1
|0.17
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Даллинга Тийс
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Вахи Элю
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Самба Брис
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
3
Ланс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
25%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1
Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0
Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1
Результаты матчей
Ланс
Тулуза
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ланс
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Ланс
|Гради Жонатан
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 2:1 Тулуза
Исход игры
Ланс
56.8% (71)
Ничья
28% (35)
Тулуза
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
46.28% (56)
Меньше
53.72% (65)
Обе команды забьют
Да
70.25% (85)
Нет
29.75% (36)
Популярный счёт
2:1 Ланс
31.2% (39)
1:1 Ничья
24% (30)
1:0 Ланс
16% (20)
1:2 Тулуза
7.2% (9)
0:1 Тулуза
4.8% (6)
2:0 Ланс
4.8% (6)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!