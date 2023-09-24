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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Мец
0:1
Конец матча
Страсбург
0'
22' Желтая карточка
Куао Коффи
0:1
83' Гол
Диарра Хабиб
90' Желтая карточка
Тетте Бенджамин
90'+6

Ход матча

22'
Куао Коффи
 
62'
Атта Артур
Камара Ламин
 
63'
Элисор Симон
Эступиньян Оскар
 
63'
Мбайе Малик
Сабали Шейх
 
68'
 
Мванга Жуниор
Баква Дилан
68'
 
Мотиба Лебо
Деминге Джесси
78'
Ван Ден Керкхоф Кевин
Асоро Йоэль
 
83'
0:1
Диарра Хабиб
(Angelo Borges)
84'
 
Сахи Дион
Angelo Borges
86'
Тетте Бенджамин
Куао Коффи
 
90'
Тетте Бенджамин
 
90'
 
Гильберт Фредерик
Эмега Эмануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 459 Количество передач 425
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Мец 42.4% (53)
X 44% (55)
Страсбург 13.6% (17)
0
выиграет Мец, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
14
Сабали
Шейх
9
Эступиньян
Оскар
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
29
Дукуре
Исмаэль
19
Диарра
Хабиб
23
Angelo
Borges
7
Деминге
Джесси
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
Мец
4-2-3-1
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Страсбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
2:2
ТМС
2:3
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
3:2
Л1
2:3
К
0:3

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.33
Сабали Шейх 2 0.33
Асоро Йоэль 1 0.17
Мазиз Юссеф 1 0.17
Джаллоу Абли 1 0.17
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.33
Мотиба Лебо 2 0.33
Эмега Эмануэль 1 0.17
Диарра Хабиб 1 0.17
Перрен Люка 0 0
Angelo Borges 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Тетте Бенджамин 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Эмега Эмануэль 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Мец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Мец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1
Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0
Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Мец
Страсбург

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мец
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 15 - 8 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Гавр
 2:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Мец
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
14.
Лорьян
 Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
16.
Ланс
 1:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
17.
Лион
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18.
Клермон
 1:2 Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Монако
 Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
6.
Гавр
 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Ланс
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
5.
Тулуза
 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Гавр
 2:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Клермон
 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Ланс
 1:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Ляказетт Александр 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Тактическая замена. Куао Коффи уходит с поля и его заменяет Тетте Бенджамин
    • 86'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 85'
      Сеная Марвин успешно блокирует удар.
    • 85'
      Элисор Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Мец пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Страсбург: 50%.
    • 84'
      Тактическая замена. Анхело Борхес уходит с поля и его заменяет Сахи Дион
    • 84'
      Мотиба Лебо сделал ключевой пас для гола!
    • 83'
      Анхело Борхес сделал результативную передачу.
    • 83'
      Г О О О О Л - Диарра Хабиб забивает с правой ноги!
    • 83'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Н'Дорам Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 82'
      Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Дукуре Исмаэль из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Атта Артур
    • 81'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 81'
      Оооо... вот это был удар! Мбайе Малик должен был забить с этой позиции.
    • 81'
      Мбайе Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Ван Ден Керкхоф Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Страсбург: 50%.
    • 80'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Тактическая замена. Асоро Йоэль уходит с поля и его заменяет Ван Ден Керкхоф Кевин
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Люка Перрен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 77'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 76'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 75'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Мец: 52%, Страсбург: 48%.
    • 75'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 73'
      Мец пытается что-то создать.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 72'
      Мотиба Лебо не смог попасть в створ ударом издали
    • 72'
      Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Юдоль Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Элисор Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Канде Фали из команды Мец нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 71'
      Мбайе Малик из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Мбайе Малик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Страсбург: 50%.
    • 70'
      Делен Тома ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Мец пытается что-то создать.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 69'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Деминге Джесси получил травму и заменен. Мотиба Лебо выходит на поле.
    • 68'
      Тактическая замена. Баква Дилан уходит с поля и его заменяет Мванга Жуниор
    • 68'
      Атта Артур из команды Мец в офсайде
    • 68'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Мец контролирует мяч.
    • 66'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Люка Перрен возвращается на поле.
    • 66'
      Делен Тома из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Ох, нехорошо это выглядит. Люка Перрен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Страсбург: 50%.
    • 65'
      Люка Перрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Эмега Эмануэль из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Куао Коффи
    • 64'
      Мец контролирует мяч.
    • 64'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 63'
      Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Мбайе Малик
    • 63'
      Тактическая замена. Эступиньян Оскар уходит с поля и его заменяет Элисор Симон
    • 62'
      Тактическая замена. Камара Ламин уходит с поля и его заменяет Атта Артур
    • 62'
      Мец пытается что-то создать.
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 61'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 49%, Страсбург: 51%.
    • 60'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 59'
      Страсбург начинает контратаку
    • 59'
      Анхело Борхес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Мец пытается что-то создать.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Деминге Джесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 56'
      Камара Ламин не смог попасть в створ ударом издали
    • 56'
      Мец пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Страсбург: 50%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 54'
      Мец пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 53'
      Куао Коффи успешно блокирует удар.
    • 53'
      Эмега Эмануэль из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 53'
      Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 52'
      Шанс! Камара Ламин из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 52'
      Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 51'
      Эмега Эмануэль возвращается на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Сеная Марвин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Мец пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 49%, Страсбург: 51%.
    • 50'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эмега Эмануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 48'
      Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.
    • 48'
      Эмега Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Мец пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Мец 42.4% (53)
    X 44% (55)
    Страсбург 13.6% (17)
    0
    выиграет Мец, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:1 Страсбург

    Исход игры
    Мец
    42.4% (53)
    Ничья
    44% (55)
    Страсбург
    13.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (42)
    Меньше
    65.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    72.95% (89)
    Нет
    27.05% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (47)
    2:1 Мец
    20% (25)
    1:0 Мец
    18.4% (23)
    1:2 Страсбург
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    0:1 Страсбург
    4% (5)
    2:0 Мец
    2.4% (3)
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