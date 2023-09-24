Тур: 6. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
22' Желтая карточкаКуао Коффи
0:1
83' ГолДиарра Хабиб
90' Желтая карточкаТетте Бенджамин
90'+6
Ход матча
22'
83'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
459 Количество передач 425
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Куао
Коффи
29
Эрей
Кристоф
99
Асоро
Йоэль
18
Камара
Ламин
14
Сабали
Шейх
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
- Нападающий
-
11 Элисор СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мец
Страсбург
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.33
|Сабали Шейх
|2
|0.33
|Асоро Йоэль
|1
|0.17
|Мазиз Юссеф
|1
|0.17
|Джаллоу Абли
|1
|0.17
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.33
|Мотиба Лебо
|2
|0.33
|Эмега Эмануэль
|1
|0.17
|Диарра Хабиб
|1
|0.17
|Перрен Люка
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Тетте Бенджамин
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Результаты матчей
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Мец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Мец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1
Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0
Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Мец
Страсбург
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мец
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|2:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|13.
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|16.
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|6.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|5.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|2:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Ляказетт Александр
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:1 Страсбург
Исход игры
Мец
42.4% (53)
Ничья
44% (55)
Страсбург
13.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (42)
Меньше
65.57% (80)
Обе команды забьют
Да
72.95% (89)
Нет
27.05% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (47)
2:1 Мец
20% (25)
1:0 Мец
18.4% (23)
1:2 Страсбург
7.2% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
0:1 Страсбург
4% (5)
2:0 Мец
2.4% (3)
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