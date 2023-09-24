Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Г О О О О Л - Диарра Хабиб забивает с правой ноги!

83' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

82' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Страсбург

81' Оооо... вот это был удар! Мбайе Малик должен был забить с этой позиции.

81' Мбайе Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

75' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Страсбург

72' Удар от ворот произведет Мец

72' Мотиба Лебо не смог попасть в створ ударом издали

72' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Юдоль Матьё . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Мбайе Малик из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Мбайе Малик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Мец

69' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Люка Перрен возвращается на поле.

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Люка Перрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Люка Перрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Страсбург

63' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Мбайе Малик

61' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Мец

59' Анхело Борхес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Деминге Джесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Страсбург

56' Камара Ламин не смог попасть в створ ударом издали

54' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Удар от ворот произведет Мец

53' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Страсбург

52' Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Мец

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Эмега Эмануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.

48' Эмега Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля