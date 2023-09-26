Тур: 8. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 17653
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКонде Шейк
23' Желтая карточкаФеррейра Филипе
27' Желтая карточкаАбраши Амир
1:0
37' ГолКрасничи Бледиан
44' Желтая карточкаОкита Жонатан
58' Желтая карточкаКристерс Тоберс
60' Желтая карточкаКорбяну Теодор
60' Желтая карточкаКамбери Линдрит
70' Желтая карточкаМатам Тео Ндика
2:0
73' ГолМаркезано Антонио
2:1
90' Гол в свои воротаСелмин Ходжа
90'+6
Ход матча
6'
23'
27'
37'
1:0
44'
58'
60'
60'
70'
73'
90'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
357 Количество передач 342
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Победит «Цюрих»
-
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
15
Секо
Аюму
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
31 матч
87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.1%
16.1%
27 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
53 матча
50.9%
18.9%
30.2%
27 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.9%
47.2%
33.9%
10 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
50.9%
18.9%
30.2%
27 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
33
Голов в среднем за матч
1.89
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.6
1.32
Среднее время на гол
56
68
Всего голов
93
70
Голов в среднем за матч
1.75
1.32
Тотал матчей
2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
20
Больше 38%
Меньше 62%
33
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.63
|Маркезано Антонио
|2
|0.25
|Африйе Дэниел
|2
|0.25
|Ронер Фабиан
|1
|0.13
|Мэтью Ифиний
|1
|0.13
|Катич Никола
|1
|0.13
|Камбери Линдрит
|1
|0.13
|Красничи Бледиан
|1
|0.13
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.25
|Giotto Morandi
|2
|0.25
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.13
|Феррейра Филипе
|1
|0.13
|Дадашов Ренат
|1
|0.13
|Брэдли Финк
|1
|0.13
|Абраши Амир
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|2
|0
|Африйе Дэниел
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Окита Жонатан
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Грасcхоппер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
4
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
3
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
15
8
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
3
50%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Результаты матчей
Цюрих
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
17
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2