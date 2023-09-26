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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 17653
Цюрих
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
6' Желтая карточка
Конде Шейк
23' Желтая карточка
Феррейра Филипе
27' Желтая карточка
Абраши Амир
1:0
37' Гол
Красничи Бледиан
44' Желтая карточка
Окита Жонатан
58' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
60' Желтая карточка
Корбяну Теодор
60' Желтая карточка
Камбери Линдрит
70' Желтая карточка
Матам Тео Ндика
2:0
73' Гол
Маркезано Антонио
2:1
90' Гол в свои ворота
Селмин Ходжа
90'+6
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
27
Консейсау
Родригу
7
Красничи
Бледиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
19
Корбяну
Теодор
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Феррейра
Филипе
8
Giotto
Morandi
99
Бабунски
Дориан
Цюрих
3-4-3
Грасcхоппер
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.1%
16.1%
27 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

53 матча

50.9%
18.9%
30.2%
27 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.9%
47.2%
33.9%
10 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

50.9%
18.9%
30.2%
27 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Среднее время на гол

56
68

Всего голов

93
70

Голов в среднем за матч

1.75
1.32

Тотал матчей

2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
20
Больше 38%
Меньше 62%
33
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.63
Маркезано Антонио 2 0.25
Африйе Дэниел 2 0.25
Ронер Фабиан 1 0.13
Мэтью Ифиний 1 0.13
Катич Никола 1 0.13
Камбери Линдрит 1 0.13
Красничи Бледиан 1 0.13
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.25
Giotto Morandi 2 0.25
Корбяну Теодор 1 (1) 0.13
Феррейра Филипе 1 0.13
Дадашов Ренат 1 0.13
Брэдли Финк 1 0.13
Абраши Амир 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 2 0
Африйе Дэниел 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Окита Жонатан 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Феррейра Филипе 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Грасcхоппер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

15
8
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

6
15
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
3
50%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1
Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Янг Бойз
 6 4 2 0 15 - 7 14
3.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
7.
Лугано
 6 3 0 3 13 - 11 9
8.
Серветт
 7 1 3 3 8 - 12 6
9.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
4.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
5.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
7.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Окита Жонатан получил желтую карточку от судьи
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