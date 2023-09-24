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Тур: 1. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
 
Позже
Бавария
Прогнозы 42
Пройссен Мюнстер 2.4% (1)
X 0% (0)
Бавария 97.6% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Бавария
56.00
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15.00
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15.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Бавария

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Любек 1:1 Зандхаузен - Пройссен Мюнстер 0:2 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Вальдхоф 1:3
Рот-Вайсс Эссен - Пройссен Мюнстер 1:0 Пройссен Мюнстер - Ингольштадт 3:1 Арминия - Пройссен Мюнстер 4:0 Пройссен Мюнстер - Боруссия-2 Д 0:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Оффенбах 4:1 Пройссен Мюнстер - Боруссия-2 М 2:1 Пройссен Мюнстер - Гутерслох 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Ален 3:0 Вупперталь - Пройссен Мюнстер 4:3 Пройссен Мюнстер - Фортуна Кёльн 1:3 Пройссен Мюнстер - Фортуна-2 2:0 Каан-Маринборн - Пройссен Мюнстер 3:3 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Оберхаузен 2:0 Рёдингхаузен - Пройссен Мюнстер 2:2
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2
Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия Д Аллер Себастьян 2
Хольштайн Киль Фридьонссон Хольмберт 2
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 2
Хайденхайм Кляйндинст Тим 2
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Вердер Пипер Амос 1
Шальке 04 Темпельман Лино 1
Дельменхорст Kerem Sari 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пройссен Мюнстер - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 42
    Пройссен Мюнстер 2.4% (1)
    X 0% (0)
    Бавария 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пройссен Мюнстер
    Ничья
    Бавария
    56.00
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    15.00
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    Прогнозы на матч Пройссен Мюнстер - Бавария

    Исход игры
    Пройссен Мюнстер
    2.4% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    12.2% (5)
    Нет
    87.8% (36)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    28.6% (12)
    0:2 Бавария
    26.2% (11)
    0:5 Бавария
    11.9% (5)
    0:4 Бавария
    9.5% (4)
    0:6 Бавария
    7.1% (3)
    1:3 Бавария
    4.8% (2)
    1:5 Бавария
    4.8% (2)
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