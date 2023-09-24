Тур: 1. Стадион: Preussenstadion.
Позже
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Бавария
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Любек 1:1 Зандхаузен - Пройссен Мюнстер 0:2 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Вальдхоф 1:3
Рот-Вайсс Эссен - Пройссен Мюнстер 1:0 Пройссен Мюнстер - Ингольштадт 3:1 Арминия - Пройссен Мюнстер 4:0 Пройссен Мюнстер - Боруссия-2 Д 0:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Оффенбах 4:1 Пройссен Мюнстер - Боруссия-2 М 2:1 Пройссен Мюнстер - Гутерслох 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Ален 3:0 Вупперталь - Пройссен Мюнстер 4:3 Пройссен Мюнстер - Фортуна Кёльн 1:3 Пройссен Мюнстер - Фортуна-2 2:0 Каан-Маринборн - Пройссен Мюнстер 3:3 Пройссен Мюнстер - Рот-Вайсс Оберхаузен 2:0 Рёдингхаузен - Пройссен Мюнстер 2:2
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2
Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Будет доступно позже.
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Боруссия Д
|Аллер Себастьян
|2
|Хольштайн Киль
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|2
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|2
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
|Вердер
|Пипер Амос
|1
|Шальке 04
|Темпельман Лино
|1
|Дельменхорст
|Kerem Sari
|1
Прогнозы на матч Пройссен Мюнстер - Бавария
Исход игры
Пройссен Мюнстер
2.4% (1)
Ничья
0% (0)
Бавария
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
12.2% (5)
Нет
87.8% (36)
Популярный счёт
0:3 Бавария
28.6% (12)
0:2 Бавария
26.2% (11)
0:5 Бавария
11.9% (5)
0:4 Бавария
9.5% (4)
0:6 Бавария
7.1% (3)
1:3 Бавария
4.8% (2)
1:5 Бавария
4.8% (2)
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