Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Рауль Гарсия сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

50' Команда Атлетик Б имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Арамбарри Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

37' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Иглесиас Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гурусета Горка нанес удар в каркас ворот!

33' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сансет Ойян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Хорошую попытку сделал Гурусета Горка . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

30' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

23' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Беренгер Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Оооо... вот это был удар! Майораль Борха должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

22' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Хетафе

20' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

20' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Эррера Андер пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

7' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Рефери не любит споров - именно за это Дамиан Суарес сейчас получил желтую

6' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Максимович Неманья . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Паредес Айтор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

1' Анхилери Фабрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хетафе начинает с центра поля