Тур: 7. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 43091 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
2' Желтая карточкаПаредес Айтор
1:0
6' ГолЮри Берчиче
6' Желтая карточкаДамиан Суарес
45' Красная карточкаСансет Ойян
1:1
51' ГолАльварес Гастон
58' Желтая карточкаГурусета Горка
2:1
62' ГолУильямс Иньяки
2:2
83' ГолЛатаса Хуан
83' Желтая карточкаАнхилери Фабрисио
90' Желтая карточкаОскар Родригес
90' Желтая карточкаЙерай Альварес
90' Желтая карточкаДьене Даконам
90' Красная карточкаХосе Бордалас
90' Желтая карточкаГарсия Рауль
90' Желтая карточкаАльдерете Омар
90' Желтая карточкаУильямс Иньяки
90' Желтая карточкаМата Хайме
90'+10
Ход матча
6'
1:0
45'
51'
58'
62'
83'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
6 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
383 Количество передач 390
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Хетафе
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед
30 матчей
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
56.7%
13.3%
9 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
73.3%
16.7%
3 победы 22 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Среднее время на гол
61
103
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.73
Среднее время на гол
84
122
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
71
112
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.57
|Гурусета Горка
|3
|0.43
|Весга Микель
|2 (2)
|0.29
|Вильялибре Асьер
|1
|0.14
|Юри Берчиче
|1
|0.14
|Сансет Ойян
|1
|0.14
|Гомес Унаи
|1
|0.14
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|3 (2)
|0.43
|Латаса Хуан
|2
|0.29
|Аленья Карлес
|1
|0.14
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.14
|Митрович Стефан
|1
|0.14
|Максимович Неманья
|1
|0.14
|Альварес Гастон
|1
|0.14
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Гринвуд Мэйсон
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Паредес Айтор
|3
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Мата Хайме
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Хосе Бордалас
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Альварес Гастон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0
Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Хетафе
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
34
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:2 Хетафе
Исход игры
Атлетик Б
90.2% (110)
Ничья
6.6% (8)
Хетафе
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
51.26% (61)
Нет
48.74% (58)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
37.7% (46)
2:0 Атлетик Б
23% (28)
1:0 Атлетик Б
22.1% (27)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:1 Атлетик Б
3.3% (4)
1:2 Хетафе
2.5% (3)
3:2 Атлетик Б
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!