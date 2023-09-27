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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 43091 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Атлетик Б
2:2
Конец матча
Хетафе
0'
2' Желтая карточка
Паредес Айтор
1:0
6' Гол
Юри Берчиче
6' Желтая карточка
Дамиан Суарес
45' Красная карточка
Сансет Ойян
1:1
51' Гол
Альварес Гастон
58' Желтая карточка
Гурусета Горка
2:1
62' Гол
Уильямс Иньяки
2:2
83' Гол
Латаса Хуан
83' Желтая карточка
Анхилери Фабрисио
90' Желтая карточка
Оскар Родригес
90' Желтая карточка
Йерай Альварес
90' Желтая карточка
Дьене Даконам
90' Красная карточка
Хосе Бордалас
90' Желтая карточка
Гарсия Рауль
90' Желтая карточка
Альдерете Омар
90' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
90' Желтая карточка
Мата Хайме
90'+10

Ход матча

2'
Паредес Айтор
 
6'
Юри Берчиче
(Беренгер Алекс)
1:0
6'
 
Дамиан Суарес
45'
Сансет Ойян
 
46'
Йерай Альварес
Паредес Айтор
 
51'
1:1
Альварес Гастон
(Гринвуд Мэйсон)
58'
Гурусета Горка
 
62'
Уильямс Иньяки
(Де Маркос Оскар)
2:1
65'
Гарсия Дани
Весга Микель
 
65'
Гарсия Рауль
Гурусета Горка
 
65'
 
Латаса Хуан
Аленья Карлес
65'
 
Оскар Родригес
Анхилери Фабрисио
77'
 
Дьене Даконам
Арамбарри Мауро
77'
 
Кармона Хосе Анхель
Иглесиас Хуан
82'
Прадос Беньят
Эррера Андер
 
83'
2:2
Латаса Хуан
(Кармона Хосе Анхель)
83'
 
Анхилери Фабрисио
85'
 
Мата Хайме
Максимович Неманья
85'
Муньяин Икер
Беренгер Алекс
 
90'
 
Оскар Родригес
90'
Йерай Альварес
 
90'
 
Дьене Даконам
90'
 
Хосе Бордалас
90'
Гарсия Рауль
 
90'
 
Альдерете Омар
90'
Уильямс Иньяки
 
90'
 
Мата Хайме

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 383 Количество передач 390
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Атлетик Б 90.2% (110)
X 6.6% (8)
Хетафе 3.3% (4)
0
выиграет Атлетик Б, со счетом 3:1
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
21
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Сория
Давид
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
21
Иглесиас
Хуан
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
Атлетик Б
4-2-3-1
Хетафе
5-4-1

История личных встреч

Атлетик Б
Хетафе

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

30 матчей

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
56.7%
13.3%
9 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
73.3%
16.7%
3 победы 22 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Среднее время на гол

61
103

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Среднее время на гол

84
122

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.57
Гурусета Горка 3 0.43
Весга Микель 2 (2) 0.29
Вильялибре Асьер 1 0.14
Юри Берчиче 1 0.14
Сансет Ойян 1 0.14
Гомес Унаи 1 0.14
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 3 (2) 0.43
Латаса Хуан 2 0.29
Аленья Карлес 1 0.14
Кармона Хосе Анхель 1 0.14
Митрович Стефан 1 0.14
Максимович Неманья 1 0.14
Альварес Гастон 1 0.14
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Гринвуд Мэйсон 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Руис Иньиго 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Мата Хайме 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Латаса Хуан 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Хосе Бордалас 1 1
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Лосано Энтони 1 0
Оскар Родригес 1 0
Рико Диего 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Альварес Гастон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0
Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Хетафе

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 10 10
9.
Кадис
 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Валенсия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Рефери не любит споров - именно за это Мата Хайме сейчас получил желтую
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 49%, Хетафе: 51%.
  • 99'
    Рауль Гарсия из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Сория Давид пострадал.
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Уильямс Иньяки сейчас получил желтую
  • 96'
    Альдерете Омар получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Рауль Гарсия сейчас получил желтую
  • 96'
    Хосе Бордалас получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 96'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 48%, Хетафе: 52%.
  • 94'
    Дьене Даконам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 94'
    Безумный фол. Дьене Даконам грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Дани
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Атлетик Б 90.2% (110)
    X 6.6% (8)
    Хетафе 3.3% (4)
    0
    выиграет Атлетик Б, со счетом 3:1
    вот так!
    martik #
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 2:2 Хетафе

    Исход игры
    Атлетик Б
    90.2% (110)
    Ничья
    6.6% (8)
    Хетафе
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    51.26% (61)
    Нет
    48.74% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    37.7% (46)
    2:0 Атлетик Б
    23% (28)
    1:0 Атлетик Б
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Атлетик Б
    3.3% (4)
    1:2 Хетафе
    2.5% (3)
    3:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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