вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.57
|Морено Херард
|2
|0.29
|Баэна Алехандро
|1
|0.14
|Куэнка Хорхе
|1
|0.14
|Фойт Хуан
|1
|0.14
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Янгель
|3
|0.43
|Савио III
|2
|0.29
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.29
|Стуани Кристиан
|2
|0.29
|Давид Лопес
|2
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Коуто Ян
|1
|0.14
|Порту Кристиан
|1
|0.14
|Гарсия Алеш
|1
|0.14
|Мартин Иван
|1
|0.14
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комесанья Санти
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|4.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 2
|Мальорка
|Настасич Матия
|3