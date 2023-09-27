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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 24'
Жирона
0'
16' Желтая карточка
Пино Йереми

Ход матча

16'
Пино Йереми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 134
Вильярреал 56% (75)
X 29.9% (40)
Жирона 14.2% (19)
0
выиграет Жирона, со счетом 1:3
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Жирона
4.00
3.75
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3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
16
Баэна
Алехандро
15
Моралес
Луис
11
Сорлот
Александр
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Вильярреал
4-4-2
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Вильярреал
Жирона

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
69

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.57
Морено Херард 2 0.29
Баэна Алехандро 1 0.14
Куэнка Хорхе 1 0.14
Фойт Хуан 1 0.14
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Янгель 3 0.43
Савио III 2 0.29
Довбик Артём 2 (1) 0.29
Стуани Кристиан 2 0.29
Давид Лопес 2 0.29
Цыганков Виктор 1 0.14
Коуто Ян 1 0.14
Порту Кристиан 1 0.14
Гарсия Алеш 1 0.14
Мартин Иван 1 0.14
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комесанья Санти 3 0
Морено Альберто 1 1
Баэна Алехандро 2 0
Террац Рамон 2 0
Педраса Альфонсо 0 1
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Бреретон Бен 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Пино Йереми 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Эррера Янгель 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
9
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
2
29%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1
Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Жирона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2

Результаты матчей

Вильярреал
Жирона

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2.
Жирона
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
6.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Хетафе
 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 1 3 3 2 - 4 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 0:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
5.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хетафе
 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Жирона
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Вильярреал
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Хетафе
 0:1 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Мальорка Пратс Абдон 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Мальорка Настасич Матия 3
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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      2.15 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 134
    Вильярреал 56% (75)
    X 29.9% (40)
    Жирона 14.2% (19)
    0
    выиграет Жирона, со счетом 1:3
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Жирона
    4.00
    3.75
    Реклама, ligastavok.ru
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Жирона

    Исход игры
    Вильярреал
    56% (75)
    Ничья
    29.9% (40)
    Жирона
    14.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.78% (64)
    Меньше
    46.22% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    27.6% (37)
    1:1 Ничья
    20.9% (28)
    1:0 Вильярреал
    11.2% (15)
    2:0 Вильярреал
    8.2% (11)
    1:2 Жирона
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    3:1 Вильярреал
    4.5% (6)
    1:3 Жирона
    2.2% (3)
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