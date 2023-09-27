Тур: 7. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 17188 Главный судья: Санчес Хосе
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПино Йереми
1:0
49' ПенальтиПарехо Даниэль
1:1
56' ГолДовбик Артём
58' Желтая карточкаЭррера Янгель
1:2
61' ГолГарсия Эрик
87' Желтая карточкаБаэна Алехандро
90' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
90' Желтая карточкаБреретон Бен
90'+7
Ход матча
16'
49'
1:0
56'
1:1
58'
61'
1:2
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
408 Количество передач 356
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
15
Моралес
Луис
21
Пино
Йереми
25
Гарсия
Эрик
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
22 Jhon Solis
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Жирона
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
1.3
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
69
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.57
|Морено Херард
|2
|0.29
|Баэна Алехандро
|1
|0.14
|Куэнка Хорхе
|1
|0.14
|Фойт Хуан
|1
|0.14
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.14
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3 (1)
|0.43
|Эррера Янгель
|3
|0.43
|Савио III
|2
|0.29
|Стуани Кристиан
|2
|0.29
|Давид Лопес
|2
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Гарсия Алеш
|1
|0.14
|Коуто Ян
|1
|0.14
|Порту Кристиан
|1
|0.14
|Гарсия Эрик
|1
|0.14
|Мартин Иван
|1
|0.14
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комесанья Санти
|3
|0
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Бреретон Бен
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
1
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
9
Вильярреал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Жирона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
1
10%
2
11%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
2
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1
Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Жирона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Результаты матчей
Вильярреал
Жирона
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
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|5 (3)
|Реал Мадрид
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|Атлетико М
|Мората Альваро
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|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
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|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
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|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Жирона
Исход игры
Вильярреал
56% (75)
Ничья
29.9% (40)
Жирона
14.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.78% (64)
Меньше
46.22% (55)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
27.6% (37)
1:1 Ничья
20.9% (28)
1:0 Вильярреал
11.2% (15)
2:0 Вильярреал
8.2% (11)
1:2 Жирона
6.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
3:1 Вильярреал
4.5% (6)
1:3 Жирона
2.2% (3)
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