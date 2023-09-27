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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 17188 Главный судья: Санчес Хосе
Вильярреал
1:2
Конец матча
Жирона
0'
16' Желтая карточка
Пино Йереми
1:0
49' Пенальти
Парехо Даниэль
1:1
56' Гол
Довбик Артём
58' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:2
61' Гол
Гарсия Эрик
87' Желтая карточка
Баэна Алехандро
90' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
90' Желтая карточка
Бреретон Бен
90'+7

Ход матча

16'
Пино Йереми
 
49'
Парехо Даниэль
1:0
52'
 
Коуто Ян
Мартинес Арнау
53'
 
Порту Кристиан
Мартин Иван
56'
1:1
Довбик Артём
(Савио III)
58'
 
Эррера Янгель
59'
Ахомач Илиас
Пино Йереми
 
59'
Террац Рамон
Капу Этьен
 
61'
1:2
Гарсия Эрик
(Гарсия Алеш)
69'
 
Стуани Кристиан
Довбик Артём
78'
Габбия Маттео
Альбиоль Рауль
 
78'
Бреретон Бен
Моралес Луис
 
87'
Баэна Алехандро
 
88'
Тригерос Мануэль
Парехо Даниэль
 
88'
 
Блинд Дэйли
Гарсия Эрик
88'
 
Jhon Solis
Цыганков Виктор
90'
 
Гутьеррес Мигель
90'
Бреретон Бен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 408 Количество передач 356
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Вильярреал 56% (75)
X 29.9% (40)
Жирона 14.2% (19)
0
выиграет Жирона, со счетом 1:3
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
24
Педраса
Альфонсо
15
Моралес
Луис
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
21
Пино
Йереми
11
Сорлот
Александр
16
Баэна
Алехандро
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Вильярреал
4-4-2
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Вильярреал
Жирона

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
69

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.57
Морено Херард 2 0.29
Баэна Алехандро 1 0.14
Куэнка Хорхе 1 0.14
Фойт Хуан 1 0.14
Парехо Даниэль 1 (1) 0.14
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 (1) 0.43
Эррера Янгель 3 0.43
Савио III 2 0.29
Стуани Кристиан 2 0.29
Давид Лопес 2 0.29
Цыганков Виктор 1 0.14
Гарсия Алеш 1 0.14
Коуто Ян 1 0.14
Порту Кристиан 1 0.14
Гарсия Эрик 1 0.14
Мартин Иван 1 0.14
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комесанья Санти 3 0
Баэна Алехандро 3 0
Морено Альберто 1 1
Бреретон Бен 2 0
Пино Йереми 2 0
Террац Рамон 2 0
Педраса Альфонсо 0 1
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Стуани Кристиан 1 0
Хуанпе Хуан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
1
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
9
Вильярреал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Жирона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
2
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1
Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1
Жирона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2

Результаты матчей

Вильярреал
Жирона

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 10 10
9.
Кадис
 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Валенсия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
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Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
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    Прогнозы 134
    Вильярреал 56% (75)
    X 29.9% (40)
    Жирона 14.2% (19)
    0
    выиграет Жирона, со счетом 1:3
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Жирона

    Исход игры
    Вильярреал
    56% (75)
    Ничья
    29.9% (40)
    Жирона
    14.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.78% (64)
    Меньше
    46.22% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    27.6% (37)
    1:1 Ничья
    20.9% (28)
    1:0 Вильярреал
    11.2% (15)
    2:0 Вильярреал
    8.2% (11)
    1:2 Жирона
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    3:1 Вильярреал
    4.5% (6)
    1:3 Жирона
    2.2% (3)
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