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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Реал Мадрид
 
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Лас-Пальмас
Прогнозы 40
Реал Мадрид 100% (40)
X 0% (0)
Лас-Пальмас 0% (0)
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Реал Мадрид
Лас-Пальмас

История личных встреч

Реал Мадрид
Лас-Пальмас

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

П
0:3
П
3:0
П
3:3
П
2:2
П
1:2
П
3:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

3.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 5 0.83
Хоселу Санмартин 2 0.33
Кроос Тони 1 0.17
Вальверде Федерико 1 0.17
Винисиус Жуниор 1 0.17
Родриго 1 0.17
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 1 0.17
Виера Хонатан 1 (1) 0.17
Каба Сори 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Модрич Лука 1 0
Начо Фернандес 1 0
Менди Ферлан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 2 1
Родригес Кирьян 3 0
Араухо Хулиан 2 0
Кардона Серхи 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Каба Сори 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
2
Реал Мадрид
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Лас-Пальмас

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 11 - 6 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
6.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
16.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Реал Мадрид
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    7.69% (3)
    Нет
    92.31% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    52.5% (21)
    3:0 Реал Мадрид
    30% (12)
    1:0 Реал Мадрид
    5% (2)
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