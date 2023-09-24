Тур: 7. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Лас-Пальмас
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Тотал матчей
3.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|5
|0.83
|Хоселу Санмартин
|2
|0.33
|Кроос Тони
|1
|0.17
|Вальверде Федерико
|1
|0.17
|Винисиус Жуниор
|1
|0.17
|Родриго
|1
|0.17
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|1
|0.17
|Виера Хонатан
|1 (1)
|0.17
|Каба Сори
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|2
|1
|Родригес Кирьян
|3
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
2
Реал Мадрид
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Лас-Пальмас
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Лас-Пальмас
Исход игры
Реал Мадрид
100% (40)
Ничья
0% (0)
Лас-Пальмас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
7.69% (3)
Нет
92.31% (36)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
52.5% (21)
3:0 Реал Мадрид
30% (12)
1:0 Реал Мадрид
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!