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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 18505 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
Кадис
0:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
5' Желтая карточка
Макси Гомес
43' Желтая карточка
Трехо Оскар
43' Желтая карточка
Чаваррия Пеп
44' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
45' Желтая карточка
Эрнандес Хави
51' Желтая карточка
Алехо Иван
59' Желтая карточка
Эрнандес Луис
68' Желтая карточка
Сисс Пате
73' Желтая карточка
Алькарас Рубен
82' Желтая карточка
Лежён Флорьян
88' Желтая карточка
Мумин Абдул
88' Красная карточка
Мумин Абдул
90'+6

Ход матча

5'
Макси Гомес
 
43'
 
Трехо Оскар
43'
 
Чаваррия Пеп
44'
 
Эспино Альфонсо
45'
Эрнандес Хави
 
51'
Алехо Иван
 
59'
Эрнандес Луис
 
64'
Собрино Рубен
Мачис Дарвин
 
64'
Рамос Кристофер
Рохер Марти
 
64'
Наварро Роберто
Алехо Иван
 
66'
 
Паласон Иси
Де Фрутос Хорхе
68'
 
Сисс Пате
73'
Алькарас Рубен
 
75'
 
Рауль де Томас
Камелло Серхио
75'
 
Перес Кике
Трехо Оскар
77'
Гвардиола Серхи
Макси Гомес
 
82'
 
Лежён Флорьян
83'
Мари Хосе
Эскаланте Гонсало
 
85'
 
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
88'
 
Мумин Абдул
88'
 
Мумин Абдул

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 404 Количество передач 381
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кадис 38.8% (47)
X 46.3% (56)
Райо Вальекано 14.9% (18)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
25
Макси
Гомес
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Кадис
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Райо Вальекано

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
3:0
ТМС
2:0
ММ(
3:6
С
1:1
С
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1.14

Среднее время на гол

37
78

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 2 0.29
Мачис Дарвин 2 (1) 0.29
Эрнандес Луис 1 0.14
Сан Эметерио Феде 1 0.14
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 (2) 0.29
Гарсия Альваро Ривера 1 0.14
Де Фрутос Хорхе 1 0.14
Сисс Пате 1 0.14
Перес Кике 1 0.14
Нтекья Ранди 1 (1) 0.14
Лопес Унаи 0 0
Рауль де Томас 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 0
Алехо Иван 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Собрино Рубен 2 0
Макси Гомес 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Рамос Кристофер 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лежён Флорьян 2 0
Рауль де Томас 2 0
Паласон Иси 2 0
Эрнандес Аридане 2 0
Трехо Оскар 1 0
Балью Иван 1 0
Лопес Унаи 1 0
Сисс Пате 1 0
Перес Кике 1 0
Валентин Оскар 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

1
3
Кадис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1
Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1

Результаты матчей

Кадис
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кадис
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Бетис Гидо Родригес 4
Кадис Алькарас Рубен 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кадис 38.8% (47)
    X 46.3% (56)
    Райо Вальекано 14.9% (18)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Кадис
    38.8% (47)
    Ничья
    46.3% (56)
    Райо Вальекано
    14.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.97% (33)
    Меньше
    72.03% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (53)
    1:0 Кадис
    19.8% (24)
    2:1 Кадис
    14.9% (18)
    1:2 Райо Вальекано
    9.1% (11)
    0:1 Райо Вальекано
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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