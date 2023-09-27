Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Иван Алехо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

52' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

49' Карселен Исаак нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Рефери не любит споров - именно за это Эспино Альфонсо сейчас получил желтую

43' Рефери не любит споров - именно за это Pep Chavarria сейчас получил желтую

43' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

42' Мачис Дарвин пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

42' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Трехо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Кадис

34' Эрнандес Хави V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

32' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Сисс Пате

29' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мачис Дарвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Назначен штрафной. Пострадал Иван Алехо, его свалил Эспино Альфонсо

26' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Кадис

22' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сисс Пате пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Макси Гомес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Эспино Альфонсо пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

13' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

12' Де Фрутос Хорхе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Макси Гомес получил желтую карточку от судьи

5' Макси Гомес упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

5' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч