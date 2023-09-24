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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 39
Валенсия 51.3% (20)
X 38.5% (15)
Реал Сосьедад 10.3% (4)
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Валенсия
Ничья
Реал Сосьедад
3.10
3.25
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История личных встреч

Валенсия
Реал Сосьедад

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 3 0.5
Герра Хавьер 3 0.5
Дьякаби Муктар 1 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.17
Пепелу 1 (1) 0.17
Перес Фран 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Корреа Тьерри 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 4 0.67
Барренечеа Андер 3 0.5
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.33
Браис Мендес 1 0.17
Субименди Мартин 1 0.17
Мерино Микель 0 0
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Браис Мендес 2 0
Мерино Микель 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Траоре Амари 1 0
Субельдия Игор 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
11
Валенсия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
30%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0

Результаты матчей

Валенсия
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
4:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 11 - 6 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
6.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
16.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 15 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 39
    Валенсия 51.3% (20)
    X 38.5% (15)
    Реал Сосьедад 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.10
    3.25
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    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Валенсия
    51.3% (20)
    Ничья
    38.5% (15)
    Реал Сосьедад
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    33.3% (13)
    1:1 Ничья
    30.8% (12)
    1:2 Реал Сосьедад
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
    3:1 Валенсия
    5.1% (2)
    1:0 Валенсия
    5.1% (2)
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    Валенсия
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