Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Витесс отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Витесс

48' Пинту Мика получил желтую карточку от судьи

48' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удар от ворот произведет Твенте

46' Хамулич Саид не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Витесс

44' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

43' Удар от ворот произведет Витесс

43' Матиас Кьело из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

39' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с левой ноги!

39' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Твенте

38' Манхуф Миллион не смог попасть в створ ударом издали

38' Хамулич Саид нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

37' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Проппер Робин нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

37' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Ороз Алоис получил желтую карточку от судьи

36' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Витесс

33' Удар от ворот произведет Твенте

33' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Манхуф Миллион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Витесс

25' Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали

25' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Твенте

23' Пинту Мика из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ороз Алоис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Витесс

22' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Твенте

17' Де Регт Гиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Твенте

16' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

15' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

12' Фофана Фоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля