Тур: 3. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Jannick van der Laan
0'
36' Желтая карточкаОроз Алоис
1:0
39' ГолСтейн Сем
45' Желтая карточкаПинту Мика
65' Желтая карточкаДе Регт Гиан
67' Желтая карточкаСадилек Михал
76' Желтая карточкаКозловски Кацпер
Ход матча
36'
45'
65'
67'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
275 Количество передач 108
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
11
Фофана
Фоде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
-
11 Фофана ФодеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Витесс
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
31 матч
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|4
|0.67
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0.5
|Даан Ротс
|1
|0.17
|Юнювар Наджи
|1
|0.17
|Влап Михел
|1
|0.17
|Садилек Михал
|1
|0.17
|Проппер Робин
|1
|0.17
|Манфред Угалде
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|2
|0.33
|Тилеманс Матейс
|1
|0.17
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Кьёлё Матиас
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витесс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
0
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2
Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Результаты матчей
Твенте
Витесс
Точный счет
3:1
2 раза 100%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Твенте
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 1
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|26 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|11 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3