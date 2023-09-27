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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 29000 Главный судья: Jannick van der Laan
Твенте
1:0
Конец матча
Витесс
0'
36' Желтая карточка
Ороз Алоис
1:0
39' Гол
Стейн Сем
45' Желтая карточка
Пинту Мика
65' Желтая карточка
Де Регт Гиан
67' Желтая карточка
Садилек Михал
76' Желтая карточка
Козловски Кацпер
90'+5

Ход матча

14'
 
Хамулич Саид
Фофана Фоде
36'
 
Ороз Алоис
39'
Стейн Сем
(Даан Ротс)
1:0
45'
 
Пинту Мика
65'
 
Де Регт Гиан
67'
Садилек Михал
 
72'
Ван Берген Митчелл
Даан Ротс
 
76'
 
Козловски Кацпер
76'
Эйтинг Карел
Стейн Сем
 
78'
 
Корнелисс Энцо
Козловски Кацпер
81'
Манфред Угалде
Влап Михел
 
85'
 
Йонатанс Милано
Пинту Мика

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 505 Количество передач 264
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
25
Де
Регт
Гиан
11
Фофана
Фоде
Твенте
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Витесс

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:0
К
5:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 4 0.67
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0.5
Даан Ротс 1 0.17
Юнювар Наджи 1 0.17
Влап Михел 1 0.17
Садилек Михал 1 0.17
Проппер Робин 1 0.17
Манфред Угалде 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 2 0.33
Тилеманс Матейс 1 0.17
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витесс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
0
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Витесс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
33%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2
Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0

Результаты матчей

Твенте
Витесс

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Твенте
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
2
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 1 18
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Твенте
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 2 0 26 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29000 болельщиков
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Твенте вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Твенте: 66%, Витесс: 34%.
  • 95'
    Судья свистит. Аркус Карлан атаковал сзади соперника. Это Ван Волфсвинкель Рикки заработал своей команде штрафной
  • 94'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Контроль мяча: Твенте: 72%, Витесс: 28%.
    • 54'
      Де Регт Гиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Шанс! Мёленстен Мелле из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • 53'
      Контроль мяча: Твенте: 72%, Витесс: 28%.
    • 53'
      Безумный фол. Садилек Михал грубо играет против соперника. Пострадал Манхуф Миллион
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Де Регт Гиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Даан Ротс
    • 51'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Витесс отменен из-за положения "вне игры".
    • 51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Витесс.
    • 50'
      ГОООООЛ Витесс забивает
    • 50'
      Хамулич Саид из команды Витесс в офсайде
    • 50'
      Витесс начинает контратаку
    • 50'
      Хамулич Саид из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Пинту Мика получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Безумный фол. Пинту Мика грубо играет против соперника. Пострадал Даан Ротс
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Влап Михел. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Хендрикс Рамон из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 46'
      Хамулич Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Хамулич Саид из команды Витесс в офсайде
    • 46'
      Де Регт Гиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 46'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 45'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Твенте: 73%, Витесс: 27%.
    • 45'
      Матиас Кьело выиграл воздушное противоборство у Ван Гинкел Марко.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 44'
      Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 43'
      Шанс! Регер Юри из команды Твенте пробил головой, но мимо
    • 43'
      Матиас Кьело из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 42'
      Проппер Робин выиграл воздушное противоборство у Хамулич Саид.
    • 42'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Контроль мяча: Твенте: 74%, Витесс: 26%.
    • 41'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 41'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте.
    • 39'
      Даан Ротс сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с левой ноги!
    • 39'
      Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 38'
      Манхуф Миллион не смог попасть в створ ударом издали
    • 38'
      Хамулич Саид нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.
    • 37'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 37'
      Проппер Робин нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.
    • 37'
      Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Ороз Алоис получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Безумный фол. Ороз Алоис грубо играет против соперника. Пострадал Регер Юри
    • 36'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 36'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Твенте контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Твенте: 72%, Витесс: 28%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 34'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 32'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 30'
      Контроль мяча: Твенте: 67%, Витесс: 33%.
    • 30'
      Манхуф Миллион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Ром Элой из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 29'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Даан Ротс
    • 27'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Меес Хилгерс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Меес Хилгерс задерживает мяч рукой
    • 26'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 26'
      Хендрикс Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 25'
      Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Контроль мяча: Твенте: 66%, Витесс: 34%.
    • 25'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 25'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Ороз Алоис выиграл воздушное противоборство у Даан Ротс.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 23'
      Пинту Мика из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ороз Алоис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Меес Хилгерс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хамулич Саид
    • 22'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 22'
      Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 21'
      Меес Хилгерс выиграл воздушное противоборство у Хамулич Саид.
    • 20'
      Контроль мяча: Твенте: 67%, Витесс: 33%.
    • 20'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 17'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Хендрикс Рамон успешно блокирует удар.
    • 17'
      Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 17'
      Де Регт Гиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Меес Хилгерс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 16'
      Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Де Регт Гиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 15'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Твенте: 68%, Витесс: 32%.
    • 14'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Фофана Фоде получил травму и заменен. Хамулич Саид выходит на поле.
    • 12'
      Фофана Фоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Меес Хилгерс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фофана Фоде
    • 10'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 9'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 9'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 7'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хендрикс Рамон
    • 7'
      Контроль мяча: Твенте: 66%, Витесс: 34%.
    • 6'
      Влап Михел возвращается на поле.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Мёленстен Мелле из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело
    • 4'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 4'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 2'
      Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Безумный фол. Аркус Карлан грубо играет против соперника. Пострадал Влап Михел
    • 1'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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