  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
57' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
59' Желтая карточка
Тома Бастьен
0:1
69' Гол
Элиа Мешак
1:1
72' Гол
Шуберт Фабиан
2:1
75' Гол
Стеванович Михайло
80' Желтая карточка
Али Мохамед
90' Желтая карточка
Стеванович Михайло
90'+6
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
37
Christian
Witzig
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
19
Перссон
Ноа
30
Лаупер
Сандро
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
Санкт-Галлен
4-3-3
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

17 матчей

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед

41 матч

14.6%
85.4%
0 побед 6 ничьих 35 побед

Первый тайм

31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 29 побед

Второй тайм

24.4%
75.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы

58 матчей

13.8%
25.9%
60.3%
8 побед 15 ничьих 35 побед

Первый тайм

8.6%
41.4%
50%
5 побед 24 ничьи 29 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
14 побед 20 ничьих 24 победы

История матчей

С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

54
26

Голов в среднем за матч

1.8
0.93

Среднее время на гол

50
96

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

2.46
1.97

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

123
85

Голов в среднем за матч

2.12
1.47

Тотал матчей

2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
29
Больше 50%
Меньше 50%
29
17
Больше 29%
Меньше 71%
41
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

42
61

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.38
Фалльци Альберт 2 0.25
Christian Witzig 1 0.13
Гёртлер Лукас 1 0.13
Жеббель Виллем 1 0.13
Фазлии Бетим 1 0.13
Стеванович Михайло 1 0.13
Кинтилья Хорди 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Nikolaj Moeller 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (1) 0.57
Монтейро Джоэл 3 0.43
Иттен Седрик 2 (1) 0.29
Угриниц Филип 1 0.14
Бенито Лорис 1 0.14
Элиа Мешак 1 0.14
Лакомы Лукаш 1 0.14
Ридер Фабиан 1 0.14
Лустенбергер Фабиан 1 0.14
Ганвула Сильвер 1 0.14
Гарсия Улиссес 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Фон Моос Юлиан 3 0
Дзанотти Маттиа 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 5 0
Угриниц Филип 2 0
Янко Саиди 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
11
Санкт-Галлен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
16
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
6
60%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Точный счет

2:1
4 раза 100%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
3.
Янг Бойз
 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Лугано
 7 4 0 3 15 - 12 12
6.
Винтертур
 8 3 3 2 17 - 17 12
7.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Серветт
 8 1 4 3 10 - 14 7
9.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
10.
Лозанна
 8 1 2 5 9 - 15 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
6.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 4 0 3 1 5 - 6 3
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 4 1 2 1 5 - 5 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
5.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
6.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
7.
Лозанна
 4 1 0 3 5 - 7 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (1)
Цюрих Окита Жонатан 5
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:1 Янг Бойз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     