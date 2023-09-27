Тур: 8. Стадион: АФГ Арена.
2:1
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
59' Желтая карточкаТома Бастьен
0:1
69' ГолЭлиа Мешак
1:1
72' ГолШуберт Фабиан
2:1
75' ГолСтеванович Михайло
80' Желтая карточкаАли Мохамед
90' Желтая карточкаСтеванович Михайло
90'+6
Ход матча
57'
59'
69'
0:1
72'
1:1
75'
80'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
289 Количество передач 401
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
23
Фазлии
Бетим
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
14 Чайва Мигель
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
17 матчей
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед
41 матч
14.6%
85.4%
0 побед 6 ничьих 35 побед
Первый тайм
31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 29 побед
Второй тайм
24.4%
75.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы
58 матчей
13.8%
25.9%
60.3%
8 побед 15 ничьих 35 побед
Первый тайм
8.6%
41.4%
50%
5 побед 24 ничьи 29 побед
Второй тайм
24.1%
34.5%
41.4%
14 побед 20 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
54
26
Голов в среднем за матч
1.8
0.93
Среднее время на гол
50
96
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
2.46
1.97
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
123
85
Голов в среднем за матч
2.12
1.47
Тотал матчей
2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 93%
Меньше 7%
4
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
29
Больше 50%
Меньше 50%
29
17
Больше 29%
Меньше 71%
41
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
42
61
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.38
|Фалльци Альберт
|2
|0.25
|Christian Witzig
|1
|0.13
|Гёртлер Лукас
|1
|0.13
|Жеббель Виллем
|1
|0.13
|Фазлии Бетим
|1
|0.13
|Стеванович Михайло
|1
|0.13
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Nikolaj Moeller
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|0.57
|Монтейро Джоэл
|3
|0.43
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.29
|Угриниц Филип
|1
|0.14
|Бенито Лорис
|1
|0.14
|Элиа Мешак
|1
|0.14
|Лакомы Лукаш
|1
|0.14
|Ридер Фабиан
|1
|0.14
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.14
|Ганвула Сильвер
|1
|0.14
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|0
|Дзанотти Маттиа
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|5
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
11
Санкт-Галлен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
16
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
6
60%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Точный счет
2:1
4 раза 100%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
43
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2