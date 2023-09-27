Тур: 8. Стадион: Стад де Женев.
0'
43' Желтая карточкаАраз Муса
0:1
45' ПенальтиБуэсс Роман
49' Желтая карточкаБедья Крис
1:1
55' ГолБедья Крис
Ход матча
43'
45'
0:1
49'
55'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
25
Шмид
Янник
40
Араз
Муса
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Серветт
Винтертур
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
32 матча
43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
51
42
Голов в среднем за матч
1.59
1.31
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|4 (1)
|0.5
|Кутеса Дерек
|1
|0.13
|Роделен Ронни
|1
|0.13
|Флюке Патрик
|1
|0.13
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.13
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.38
|Samuel Ballet
|3
|0.38
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.38
|Туркес Алдин
|3 (1)
|0.38
|Стильхарт Базиль
|1
|0.13
|Randy Schneider
|1
|0.13
|Adrian Gantenbein
|1
|0.13
|Буэсс Роман
|1 (1)
|0.13
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Туркес Алдин
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
6
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
5
42%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
4
44%
5
33%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1
Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3
Винтертур
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4
Результаты матчей
Серветт
Винтертур
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Серветт
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|4
|0
|15 - 6
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|11
|7.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|8.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|12 - 14
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|8.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|6.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|10 - 13
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|8.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2