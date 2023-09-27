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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Серветт
1:1
Второй тайм: 67'
Винтертур
0'
43' Желтая карточка
Араз Муса
0:1
45' Пенальти
Буэсс Роман
49' Желтая карточка
Бедья Крис
1:1
55' Гол
Бедья Крис

Ход матча

43'
 
Араз Муса
45'
0:1
Буэсс Роман
49'
Бедья Крис
 
55'
Бедья Крис
(Ондуа Гаэль)
1:1
60'
 
Samuel Ballet
Samir Ramizi
60'
 
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Винтертур
4.85
4.35
5.65
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
77
Болла
Бендегуз
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
4
Стильхарт
Базиль
18
Диаби
Сулейман
40
Араз
Муса
77
Дзуффи
Лука
8
Samir
Ramizi
6
Randy
Schneider
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
Серветт
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Винтертур

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

32 матча

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.59
1.31

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 4 (1) 0.5
Кутеса Дерек 1 0.13
Роделен Ронни 1 0.13
Флюке Патрик 1 0.13
Кривелли Энцо 1 (1) 0.13
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Барон Энтони 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.38
Samuel Ballet 3 0.38
Лтайеф Сайфалла 3 0.38
Туркес Алдин 3 (1) 0.38
Стильхарт Базиль 1 0.13
Randy Schneider 1 0.13
Adrian Gantenbein 1 0.13
Буэсс Роман 1 (1) 0.13
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Антунес Алексис 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Samuel Ballet 3 0
Янкевиц Александр 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Араз Муса 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Туркес Алдин 1 0
Randy Schneider 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
6
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
5
42%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
4
44%
5
33%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
3
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1
Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3
Винтертур
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4

Результаты матчей

Серветт
Винтертур

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Серветт
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Янг Бойз
 0:0 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Санкт-Галлен
 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Винтертур
 1:1 8 3 3 2 16 - 16 12
6.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
7.
Лугано
 1:1 7 3 1 3 14 - 12 10
8.
Серветт
 1:1 8 1 4 3 9 - 13 7
9.
Лозанна
 1:1 8 1 3 4 9 - 14 6
10.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Санкт-Галлен
 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Янг Бойз
 0:0 3 3 0 0 11 - 4 9
5.
Винтертур
 1:1 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Лугано
 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 1:1 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Лозанна
 1:1 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Лозанна
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
Серветт
 1:1 4 1 1 2 5 - 8 4
6.
Винтертур
 1:1 4 1 1 2 10 - 13 4
7.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Лугано
 1:1 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (1)
Цюрих Окита Жонатан 5
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Буэсс Роман из команды Винтертур забивает с точки!
  • 43'
    Араз Муса получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Винтертур.
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Ничья
Винтертур
4.85
4.35
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