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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Лугано
1:1
Второй тайм: 63'
Лозанна
0'
23' Желтая карточка
Anel Husic
1:0
34' Гол
Целар Жан
37' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
1:1
48' Гол
Саншеш Алвин
60' Желтая карточка
Саншеш Алвин

Ход матча

23'
 
Anel Husic
34'
Целар Жан
(Мацек Роман)
1:0
37'
 
Дюссенн Ноэ
48'
1:1
Саншеш Алвин
52'
Хайдари Альбиан
Май Ларс-Лукас
 
60'
 
Саншеш Алвин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Лозанна
3.30
4.00
3.40
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Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
26
Маркеш
Мартим
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
11
Диабате
Фуссейни
96
Лабо
Бригтон
77
Dominik
Schwizer
Лугано
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Лозанна

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:1
С
3:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.8
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.72
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.43
Штеффен Ренато 2 0.29
Вляди Шкельчим 2 0.29
Боттани Маттиа 1 0.14
Саббатини Хонатан 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Валенсуэла Мильтон 1 0.14
Эспиноса Джон 1 0.14
Киминьяни Янис 1 0.14
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 2 0.25
Бальде Алиу 2 0.25
Саншеш Алвин 2 0.25
Сене Кали 1 0.13
Илие Рареш 1 0.13
Лабо Бригтон 1 0.13
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Гргич Анто 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Сене Кали 2 1
Кустодио Оливье 2 0
Anel Husic 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Калу Самуэль 1 0
Raoul Giger 1 0
Каблан Крис 1 0
Саншеш Алвин 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
1
Лугано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
5
56%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1

Результаты матчей

Лугано
Лозанна

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лугано
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Янг Бойз
 0:0 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Санкт-Галлен
 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Винтертур
 1:1 8 3 3 2 16 - 16 12
6.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
7.
Лугано
 1:1 7 3 1 3 14 - 12 10
8.
Серветт
 1:1 8 1 4 3 9 - 13 7
9.
Лозанна
 1:1 8 1 3 4 9 - 14 6
10.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Санкт-Галлен
 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Янг Бойз
 0:0 3 3 0 0 11 - 4 9
5.
Винтертур
 1:1 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Лугано
 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 1:1 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Лозанна
 1:1 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Лозанна
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
Серветт
 1:1 4 1 1 2 5 - 8 4
6.
Винтертур
 1:1 4 1 1 2 10 - 13 4
7.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Лугано
 1:1 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (1)
Цюрих Окита Жонатан 5
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Мацек Роман сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
  • 23'
    Anel Husic получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Лозанна.
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