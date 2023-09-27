Тур: 8. Стадион: Корнаредо.
0'
23' Желтая карточкаAnel Husic
1:0
34' ГолЦелар Жан
37' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
1:1
48' ГолСаншеш Алвин
60' Желтая карточкаСаншеш Алвин
Ход матча
23'
34'
1:0
37'
48'
1:1
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
96
Лабо
Бригтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Бислими УранНападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганЗащитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лугано
Лозанна
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.8
0.86
Среднее время на гол
50
105
Всего голов
50
32
Голов в среднем за матч
1.72
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.43
|Штеффен Ренато
|2
|0.29
|Вляди Шкельчим
|2
|0.29
|Боттани Маттиа
|1
|0.14
|Саббатини Хонатан
|1
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.14
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.14
|Эспиноса Джон
|1
|0.14
|Киминьяни Янис
|1
|0.14
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.25
|Бальде Алиу
|2
|0.25
|Саншеш Алвин
|2
|0.25
|Сене Кали
|1
|0.13
|Илие Рареш
|1
|0.13
|Лабо Бригтон
|1
|0.13
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Anel Husic
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Raoul Giger
|1
|0
|Каблан Крис
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
1
Лугано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
5
56%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1
Результаты матчей
Лугано
Лозанна
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лугано
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
25
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|4
|0
|15 - 6
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|11
|7.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|8.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|12 - 14
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|8.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|6.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|10 - 13
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|8.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2