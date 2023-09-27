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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Лугано
2:1
Конец матча
Лозанна
0'
23' Желтая карточка
Anel Husic
1:0
34' Гол
Целар Жан
37' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
1:1
48' Гол
Саншеш Алвин
60' Желтая карточка
Саншеш Алвин
2:1
73' Гол
Киминьяни Янис
90'+4

Ход матча

23'
 
Anel Husic
34'
Целар Жан
(Мацек Роман)
1:0
37'
 
Дюссенн Ноэ
48'
1:1
Саншеш Алвин
52'
Хайдари Альбиан
Май Ларс-Лукас
 
60'
 
Саншеш Алвин
62'
Гргич Анто
Саббатини Хонатан
 
63'
Киминьяни Янис
Штеффен Ренато
 
63'
Бислими Уран
Алиседа Игнасио
 
67'
 
Илие Рареш
Диабате Фуссейни
67'
 
Сене Кали
Лабо Бригтон
73'
Киминьяни Янис
(Бислими Уран)
2:1
77'
Махмуд Хадж
Мацек Роман
 
77'
 
Кукурузович Степан
Dominik Schwizer
77'
 
Калу Самуэль
Кустодио Оливье
87'
 
Койл Трей
Бернед Антуан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 527 Количество передач 419
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
26
Маркеш
Мартим
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
31
Алиседа
Игнасио
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
11
Диабате
Фуссейни
96
Лабо
Бригтон
77
Dominik
Schwizer
Лугано
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Лозанна

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:1
С
3:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.8
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.72
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.43
Штеффен Ренато 2 0.29
Киминьяни Янис 2 0.29
Вляди Шкельчим 2 0.29
Боттани Маттиа 1 0.14
Саббатини Хонатан 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Валенсуэла Мильтон 1 0.14
Эспиноса Джон 1 0.14
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 2 0.25
Бальде Алиу 2 0.25
Саншеш Алвин 2 0.25
Сене Кали 1 0.13
Илие Рареш 1 0.13
Лабо Бригтон 1 0.13
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Гргич Анто 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Сене Кали 2 1
Кустодио Оливье 2 0
Anel Husic 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Калу Самуэль 1 0
Raoul Giger 1 0
Каблан Крис 1 0
Саншеш Алвин 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
1
Лугано
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лозанна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1

Результаты матчей

Лугано
Лозанна

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лугано
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
3.
Янг Бойз
 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Люцерн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Лугано
 7 4 0 3 15 - 12 12
6.
Винтертур
 8 3 3 2 17 - 17 12
7.
Ивердон
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Серветт
 8 1 4 3 10 - 14 7
9.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
10.
Лозанна
 8 1 2 5 9 - 15 5
11.
Базель
 6 1 1 4 12 - 14 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
6.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 4 0 3 1 5 - 6 3
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 4 1 2 1 5 - 5 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
5.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
6.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
7.
Лозанна
 4 1 0 3 5 - 7 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (1)
Цюрих Окита Жонатан 5
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Мацек Роман сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
    • 23'
      Anel Husic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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