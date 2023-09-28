Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
11'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
64
Бомбито
Мойс
28
Николсон
Сэм
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
18
Такаока
Ёхеи
22
Али
Ахмед
27
Рапосо
Райан
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chris Little
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
-
22 Али АхмедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 J.C. Ngando
-
29 Simon Becher
-
45 Pedro Vite
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.55
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|4
|0.13
|Рубио Диего
|2
|0.07
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Кабрал Кевин
|2
|0.07
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Наварро Рафа
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.4
|Голд Райан
|10 (5)
|0.33
|Simon Becher
|4
|0.13
|Pedro Vite
|4
|0.13
|Грессель Юлиан
|3
|0.1
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|Блэкмон Тристан
|2
|0.07
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Бомбито Мойс
|3
|1
|Гальван Бриан
|1
|2
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
8
Колорадо Рэпидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
7
24
Колорадо Рэпидс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
13
32
Голы по времени матча
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
2
20%
2
12%
76-90
Пропущено
13
28
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
4
31%
7
25%
31-45
4
31%
7
25%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
2
15%
5
18%
76-90
Забито
11
27
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
4
36%
5
19%
76-90
Пропущено
32
18
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
9%
2
11%
1-15
9
28%
2
11%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
8
25%
3
17%
76-90
Забито
21
44
7 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 16
16 Не забивали 7
2
10%
7
16%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
5
24%
6
14%
31-45
3
14%
9
20%
46-60
5
24%
5
11%
61-75
6
29%
7
16%
76-90
Пропущено
45
46
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
4
9%
5
11%
1-15
11
24%
4
9%
16-30
8
18%
10
22%
31-45
7
16%
10
22%
46-60
5
11%
9
20%
61-75
10
22%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
6 раз 43%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
7 раз 24%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 55%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
1
15 раз 52%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
311
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
132
411
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1316
Больше Меньше
254
722
1019
128
623
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 43
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 34
|40
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|43 - 49
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 51
|34
|14.
|0:1 Заявка
|30
|4
|10
|16
|21 - 46
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 37
|51
|3.
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|52 - 36
|50
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|33 - 36
|37
|10.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|15.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|24 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 14
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 11
|32
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|7 - 31
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10