Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолMathias Laborda
1:1
47' ГолРубио Диего
62' Желтая карточкаРозенберри Киган
2:1
67' ГолБассетт Коул
2:2
78' ГолУайт Брайан
87' Желтая карточкаБомбито Мойс
90'+4
Ход матча
11'
0:1
47'
1:1
53'
62'
67'
2:1
78'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.26 Победа «Ванкувера»
-
64
Бомбито
Мойс
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
11
Рубио
Диего
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Chris Little
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Simon Becher
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.55
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|5
|0.17
|Рубио Диего
|3
|0.1
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Кабрал Кевин
|2
|0.07
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Наварро Рафа
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|13
|0.43
|Голд Райан
|10 (5)
|0.33
|Simon Becher
|4
|0.13
|Pedro Vite
|4
|0.13
|Грессель Юлиан
|3
|0.1
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|Блэкмон Тристан
|2
|0.07
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Ларьи Ричи
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Бомбито Мойс
|4
|1
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Гальван Бриан
|1
|2
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
10
Колорадо Рэпидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
7
24
Колорадо Рэпидс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
15
34
Голы по времени матча
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
2
17%
3
16%
76-90
Пропущено
15
30
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
4
27%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
20%
5
17%
76-90
Забито
11
27
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
4
36%
5
19%
76-90
Пропущено
32
18
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
9%
2
11%
1-15
9
28%
2
11%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
8
25%
3
17%
76-90
Забито
23
46
7 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 17
16 Не забивали 7
2
9%
8
17%
1-15
0
0%
10
22%
16-30
5
22%
6
13%
31-45
4
17%
9
20%
46-60
6
26%
5
11%
61-75
6
26%
8
17%
76-90
Пропущено
47
48
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 25
5
11%
5
10%
1-15
11
23%
4
8%
16-30
8
17%
10
21%
31-45
7
15%
11
23%
46-60
5
11%
10
21%
61-75
11
23%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 53%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
122
411
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
142
411
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1416
Больше Меньше
264
822
1119
129
624
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|49 - 45
|42
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 34
|40
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|43 - 49
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 51
|34
|14.
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|23 - 47
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 37
|51
|3.
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|52 - 36
|50
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|33 - 36
|37
|10.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|15.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|24 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 11
|32
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 29
|17
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|7 - 31
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10