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Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
11' Гол
Mathias Laborda
1:1
47' Гол
Рубио Диего
62' Желтая карточка
Розенберри Киган
2:1
67' Гол
Бассетт Коул
2:2
78' Гол
Уайт Брайан
87' Желтая карточка
Бомбито Мойс
90'+4
1
Илич
Марко
2
Розенберри
Киган
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
64
Бомбито
Мойс
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
11
Рубио
Диего
29
Гальван
Бриан
9
Наварро
Рафа
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
3
Адекугбе
Сэм
11
Хойлетт
Дэвид
7
Ларьи
Ричи
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 5 0.17
Рубио Диего 3 0.1
Барриос Майкл 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Кабрал Кевин 2 0.07
Ронен Коннор 1 (1) 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Уилсон Дэнни 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Махсо Андреас 1 0.03
Льюис Джонатан 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Гальван Бриан 1 (1) 0.03
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 13 0.43
Голд Райан 10 (5) 0.33
Simon Becher 4 0.13
Pedro Vite 4 0.13
Грессель Юлиан 3 0.1
Веселинович Ранко 2 0.07
Кордова Серхио 2 0.07
Блэкмон Тристан 2 0.07
Берхальтер Себастьян 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Mathias Laborda 1 0.03
Рапосо Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Ларьи Ричи 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Бомбито Мойс 4 1
Уилсон Дэнни 5 0
Гальван Бриан 1 2
Рубио Диего 3 0
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Розенберри Киган 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Таварес Сидней 2 0
Япи Даррен 2 0
Прайс Джек 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Диас Луис III 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 6 1
Кубас Андрес 7 0
Блэкмон Тристан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Pedro Vite 4 0
Рапосо Райан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Адекугбе Сэм 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
10
Колорадо Рэпидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ванкувер Уайткэпс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

7
24
Колорадо Рэпидс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

15
34

Голы по времени матча

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
4
33%
2
11%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Пропущено

15
30
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
4
27%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
20%
5
17%
76-90

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
4
36%
5
19%
76-90

Пропущено

32
18
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
9%
2
11%
1-15
9
28%
2
11%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
8
25%
3
17%
76-90

Забито

23
46
7 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 17
16 Не забивали 7
2
9%
8
17%
1-15
0
0%
10
22%
16-30
5
22%
6
13%
31-45
4
17%
9
20%
46-60
6
26%
5
11%
61-75
6
26%
8
17%
76-90

Пропущено

47
48
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 25
5
11%
5
10%
1-15
11
23%
4
8%
16-30
8
17%
10
21%
31-45
7
15%
11
23%
46-60
5
11%
10
21%
61-75
11
23%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
6 раз 40%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 53%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
14
2
4
11
1.5
4
12
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
16
0.5
Больше Меньше
26
4
8
22
1.5
11
19
1
29
2.5
6
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 11 9 10 49 - 45 42
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 11 9 11 41 - 48 42
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 10 11 10 36 - 40 41
9.
Даллас
 Заявка 30 10 10 10 35 - 34 40
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 43 - 49 35
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 8 10 11 42 - 51 34
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 4 11 15 23 - 47 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 30 14 9 7 46 - 37 51
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 30 14 8 8 52 - 36 50
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 29 12 8 9 36 - 28 44
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 8 13 10 33 - 36 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
12.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 29 9 5 15 37 - 45 32
15.
Торонто
 Заявка 30 4 10 16 24 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Даллас
 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 2 8 5 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 9 5 1 30 - 11 32
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
9.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 5 3 25 - 17 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 4 5 7 20 - 29 17
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 2 3 10 11 - 32 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 5 7 14 - 19 17
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 15 3 2 10 15 - 28 11
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 15 0 4 11 7 - 31 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Ларьи Ричи сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Mathias Laborda бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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