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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
1:0
Перерыв
Хераклес

Ход матча

13'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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АЗ Алкмаар
Ничья
Хераклес
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1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Хераклес

25 матчей

100%
25 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

30 матчей

83.3%
3.3%
13.4%
25 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
43.3%
6.7%
15 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

3.06
2.08

Среднее время на гол

29
43

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.65

Среднее время на гол

68
139

Всего голов

69
38

Голов в среднем за матч

2.3
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

39
71

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 8 1.33
Де Вит Дани 3 (1) 0.5
Лахдо Майкель 2 0.33
Класи Йорди 1 0.17
Ван Бредероде Мирон 1 0.17
Ван Боммел Рубен 1 0.17
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 2 0.33
Энгельс Марио 1 0.17
Хоогма Джастин 1 0.17
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.17
Лимбомбе Брайан 1 0.17
Уахим Анас 1 0.17
Санкох Мохамед 1 0.17
Нанкиши Абденего 1 0.17
Брюнс Томас 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллемс Джетро 2 0
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
33%
4
40%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1
Хераклес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Хераклес

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 1 18
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
3.
Твенте
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 2 0 26 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 57%, Хераклес: 43%.
  • 47'
    АЗ Алкмаар контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 45'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Хераклес
    1.24
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    6.40
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    46.00
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