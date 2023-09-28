Тур: 3. Стадион: АФАС. Зрители: 16276 Главный судья: Маккили Дэнни
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолПавлидис Вангелис
1:1
53' ГолУахим Анас
56' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
82' Желтая карточкаБакбоорд Навайо
87' Желтая карточкаСадик Ибраим
90'+8
Ход матча
13'
53'
1:1
82'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
16 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
599 Количество передач 395
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Хераклес
25 матчей
100%
25 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
30 матчей
83.3%
3.3%
13.4%
25 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
43.3%
6.7%
15 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
52
27
Голов в среднем за матч
3.06
2.08
Среднее время на гол
29
43
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.65
Среднее время на гол
68
139
Всего голов
69
38
Голов в среднем за матч
2.3
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
39
71
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|8
|1.33
|Де Вит Дани
|3 (1)
|0.5
|Лахдо Майкель
|2
|0.33
|Класи Йорди
|1
|0.17
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.17
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.17
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|2
|0.33
|Уахим Анас
|2
|0.33
|Энгельс Марио
|1
|0.17
|Хоогма Джастин
|1
|0.17
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.17
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.17
|Санкох Мохамед
|1
|0.17
|Нанкиши Абденего
|1
|0.17
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Брюнс Томас
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
5
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
31%
5
45%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1
Хераклес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Хераклес
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 1
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|26 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|11 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3