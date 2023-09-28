Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

92' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Класи Йорди наказан за толчок Brian De Keersmaecker

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Садик Ибраим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Садик Ибраим наказан за толчок Bryan Limbombe

87' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали

84' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Бакбоорд Навайо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Хорошую попытку сделал Санкох Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Хераклес

74' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Виллемс Джетро не смог попасть в створ ударом издали

73' Brian De Keersmaecker создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Кензо Гудмийн наказан за толчок Brian De Keersmaecker

71' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Мейнанс Свен уходит с поля и его заменяет Кензо Гудмийн

69' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Bryan Limbombe ослабляет давление, выбив мяч.

67' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Энгельс Марио уходит с поля и его заменяет Bryan Limbombe

63' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Садик Ибраим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

59' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Brian De Keersmaecker совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Бакбоорд Навайо из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

53' Г О О О О Л - Уахим Анас забивает с левой ноги!

53' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

53' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

51' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Матч возобновлен

50' Матч остановлен

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновлен

47' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.