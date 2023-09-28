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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 16276 Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
13' Гол
Павлидис Вангелис
1:1
53' Гол
Уахим Анас
56' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
82' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
87' Желтая карточка
Садик Ибраим
90'+8

Ход матча

13'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
1:0
46'
Садик Ибраим
Лахдо Майкель
 
47'
Инди Мартинс
Базур Рихедли
 
53'
1:1
Уахим Анас
(Бакбоорд Навайо)
56'
 
Де Кеерсмакер Брайан
65'
 
Лимбомбе Брайан
Энгельс Марио
69'
Гаудмейн Кензо
Мейнанс Свен
 
69'
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
 
76'
 
Шеперман Сэм
Уахим Анас
76'
 
Роскен Рубен
Виллемс Джетро
80'
Одгор Йенс
Де Вит Дани
 
82'
 
Бакбоорд Навайо
85'
 
Честич Сава-Арангел
Бультман Стив
85'
 
Вехмейер Лассе
Санкох Мохамед
87'
Садик Ибраим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 16 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 599 Количество передач 395
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Хераклес

25 матчей

100%
25 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

30 матчей

83.3%
3.3%
13.4%
25 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
43.3%
6.7%
15 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

3.06
2.08

Среднее время на гол

29
43

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.65

Среднее время на гол

68
139

Всего голов

69
38

Голов в среднем за матч

2.3
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

39
71

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 8 1.33
Де Вит Дани 3 (1) 0.5
Лахдо Майкель 2 0.33
Класи Йорди 1 0.17
Ван Бредероде Мирон 1 0.17
Ван Боммел Рубен 1 0.17
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 2 0.33
Уахим Анас 2 0.33
Энгельс Марио 1 0.17
Хоогма Джастин 1 0.17
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.17
Лимбомбе Брайан 1 0.17
Санкох Мохамед 1 0.17
Нанкиши Абденего 1 0.17
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллемс Джетро 2 0
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
31%
5
45%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1
Хераклес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Хераклес

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 1 18
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
3.
Твенте
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 2 0 26 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
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