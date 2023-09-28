Тур: 8. Стадион: Center sportif de Vidy.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСеспедес Борис
33' Желтая карточкаValon Hamdiju
34' Желтая карточкаMergim Qarri
40' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
42' Желтая карточкаТижани Мохамед
0:1
47' ГолТашар Варол
50' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
69' Желтая карточкаМахиус Аймен
78' Желтая карточкаКадима Райан
1:1
82' ГолSahmkou Camara
85' Желтая карточкаSahmkou Camara
90'+5
Ход матча
23'
33'
34'
40'
42'
47'
0:1
50'
69'
78'
82'
1:1
85'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 285
-
58 Владение мячом, % 42
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Brian Beyer
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
80%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.29
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
84
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Danho
|2
|0.29
|Айдини Альбан
|1 (1)
|0.14
|Lucas Pos
|1
|0.14
|Махмуд Элиес
|1
|0.14
|Sahmkou Camara
|1
|0.14
|Гарби Исмаэль
|0
|0
|Mergim Qarri
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|4
|0.5
|Лунгой Кристофер
|2
|0.25
|Evans Maurin
|2
|0.25
|Махиус Аймен
|2
|0.25
|Оморуйи Кевин
|2
|0.25
|Lizeiro
|1
|0.13
|Клепач Михаель
|1
|0.13
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Giovani Bamba
|3
|0
|Акичи Огу
|2
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Али Мохамед Абдалла
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Sahmkou Camara
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Lucas Pos
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Mergim Qarri
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Лусиф Хайтем
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ивердон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Стад Лозанна-Уши
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
9
Стад Лозанна-Уши
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
3
50%
5
33%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4
Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1
ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
16
44
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4