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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:1
Конец матча
Ивердон
0'
23' Желтая карточка
Сеспедес Борис
33' Желтая карточка
Valon Hamdiju
34' Желтая карточка
Mergim Qarri
40' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
42' Желтая карточка
Тижани Мохамед
0:1
47' Гол
Ташар Варол
50' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
69' Желтая карточка
Махиус Аймен
78' Желтая карточка
Кадима Райан
1:1
82' Гол
Sahmkou Camara
85' Желтая карточка
Sahmkou Camara
90'+5

Ход матча

23'
 
Сеспедес Борис
33'
Valon Hamdiju
 
34'
Mergim Qarri
 
40'
 
Лунгой Кристофер
42'
 
Тижани Мохамед
47'
0:1
Ташар Варол
(Lizeiro)
50'
 
Дель Фабро Дарио
61'
Эссиам Эммануэль
Valon Hamdiju
 
61'
 
Nehemie Lucuena
Lizeiro
64'
Айдини Альбан
Махмуд Элиес
 
69'
 
Махиус Аймен
75'
Кадима Райан
Гассама Ламин
 
75'
Nathan Garcia
Mergim Qarri
 
75'
Али Мохамед Абдалла
Обексер Линус
 
76'
 
Brian Beyer
Лунгой Кристофер
77'
 
Родригес Мауро
Ташар Варол
77'
 
Оморуйи Кевин
Махиус Аймен
78'
Кадима Райан
 
82'
Sahmkou Camara
(Гарби Исмаэль)
1:1
85'
Sahmkou Camara
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 285
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
21
Обексер
Линус
76
Valon
Hamdiju
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
14
Гарби
Исмаэль
10
Mergim
Qarri
31
Florian
Danho
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
2
Тижани
Мохамед
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Ивердон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
80%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
0:1
ЁЛК
0:3
ЁЛК
0:3

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.29

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
84

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Danho 2 0.29
Айдини Альбан 1 (1) 0.14
Lucas Pos 1 0.14
Махмуд Элиес 1 0.14
Sahmkou Camara 1 0.14
Гарби Исмаэль 0 0
Mergim Qarri 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.5
Лунгой Кристофер 2 0.25
Evans Maurin 2 0.25
Махиус Аймен 2 0.25
Оморуйи Кевин 2 0.25
Lizeiro 1 0.13
Клепач Михаель 1 0.13
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 2 1
Valon Hamdiju 3 0
Giovani Bamba 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Али Мохамед Абдалла 2 0
Florian Danho 2 0
Sahmkou Camara 2 0
Байар Ромен 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Mergim Qarri 1 0
Michael Heule 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 3 1
Сотье Антони 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Nehemie Lucuena 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Ташар Варол 1 0
Лусиф Хайтем 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ивердон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Стад Лозанна-Уши
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9
Стад Лозанна-Уши
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
3
50%
5
33%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4
Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1
ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Ивердон

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Люцерн
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
4.
Янг Бойз
 7 4 2 1 16 - 9 14
5.
Лугано
 7 4 0 3 15 - 12 12
6.
Винтертур
 8 3 3 2 17 - 17 12
7.
Ивердон
 8 3 3 2 14 - 16 12
8.
Серветт
 8 1 4 3 10 - 14 7
9.
Базель
 7 1 2 4 13 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 2 4 6 - 13 5
11.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
12.
Лозанна
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
6.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Базель
 4 1 2 1 9 - 7 5
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
10.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Серветт
 4 0 3 1 5 - 6 3
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 4 1 2 1 5 - 5 5
3.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
5.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
6.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
7.
Лозанна
 4 1 0 3 5 - 7 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (1)
Цюрих Окита Жонатан 5
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Лизейро сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Ташар Варол бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Тижани Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Лунгой Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Mergim Qarri получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Valon Hamdiju получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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